Ator de 'Wandinha', Percy Hynes White nega acusações de assédio sexual

Após as acusações, dezenas de espectadores pediram a retirada de White do elenco de "Wandinha". A Netflix, no entanto, não se pronunciou sobre o caso.

O canadense ainda informa que sua família teve dados expostos e que amigos teriam recebido ameaças de morte. "Fotos minhas quando menor de idade foram usadas, e momentos em que eu atuava foram apresentados como odiosos. Minha amiga Jane foi falsamente retratada como uma vítima, e as tentativas dela de falar a verdade foram ignoradas. Ela me deu permissão para incluí-la nessa mensagem", escreveu.

"Os rumores são falsos. Eu não posso aceitar ser retratado como uma pessoa preconceituosa ou que negligencia criminalmente a segurança das pessoas. São alegações como essas que criam desconfiança em torno das vítimas", diz White, em um trecho. "É perturbador saber que essa desinformação machucou pessoas. Sou muito grato a todos que me apoiaram e me ajudaram a espalhar fatos. O assédio a meus familiares, amigos e colegas de trabalho precisa parar."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Percy Hynes White, conhecido por ter interpretado Xavier na série "Wandinha" (Netflix), falou sobre as acusações de ter cometido assédio sexual contra três mulheres. Em comunicado publicado em seu perfil no Instagram, nesta quarta-feira (7), ele afirma ter sido alvo de uma "campanha de desinformação".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.