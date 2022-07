SBT demite jornalista que expôs gravidez de Klara Castanho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Matheus Baldi foi demitido do SBT na sexta-feira (15). Ele fazia parte do elenco fixo do programa 'Fofocalizando', atração vespertina do canal. Baldi foi o primeiro a expor caso da atriz Klara Castanho, 21. Na época, o jornalista publicou em suas redes sociais que a jovem teria dado a luz a uma criança após uma gravidez mantida em sigilo.

No Instagram, Matheus Baldi falou sobre sua demissão e explicou quais foram os motivos alegados a ele pela direção do programa.

"Eu conversei com o diretor do 'Fofocalizando' e ele me explicou que, quando eu fui contratado e passei a integrar o programa, o 'Fofocalizando' tinha uma hora e quarenta de duração. Depois, o tempo foi reduzido para uma hora. São muitos participantes para o tempo de duração, porque tem as notícias, as fofocas, tem que entregar os conteúdos, então foi necessário fazer esse ajuste", afirmou o jornalista.

Baldi ainda completou dizendo que não existiu nenhum motivo além deste para sua saída e agradeceu seus companheiros de programa e a direção do canal pela oportunidade.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do SBT confirmou a demissão de Baldi.

"A duração do programa foi reduzida para 60 minutos. Por questão artística, a direção optou por reduzir o quadro de comentaristas".

A demissão do jornalista ocorre semanas após o vazamento das informações sobre a gravidez e o estupro de Klara Castanho. Baldi foi o primeiro a publicar informações sobre o caso. Após repercussão negativa, Matheus Baldi chegou a se pronunciar durante o programa e também teve de ouvir um pronunciamento firme da apresentadora Cris Flores, sua colega na atração, pela forma como o assunto tinha sido tratado pelo jornalista.