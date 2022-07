Vanessa Giácomo rebate fake news divulgada por fã

"Muito feliz que o block não veio, mulher. Estou muito ansiosa para Travessia, você vai entregar tudo. De verdade, sou sua fã desde que assisti Cabocla no ano passado. Desde então aclamo todas as suas personagens na alegria ou na tristeza", completou a criadora da história inusitada.

A fake news com um tom motivador e um enredo cheio de reviravoltas viralizou e acabou chegando até Vanessa, que não perdeu tempo e questionou a dona do perfil.

"Jamais desistirei dos meus sonhos. Na foto abaixo, Vanessa Giácomo trabalhando no quiosque da Samsung do Barra Shopping, um dia antes de levar um tapa de uma cliente e chorar muito. Ao fundo, o diretor Papinha passava, se chocou com sua capacidade de lacrimejar e a chamou para a novela Império", diz a publicação.

