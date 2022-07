Carol Castro se declara ao novo namorado: 'Parceria de vida que eu nunca tive'

Além de uma boa fase no amor, Carol também vive ótima fase profissional. Ela está no ar na série "Maldivas", disponível na Netflix, e em "Insânia", no Star+.

Carol e Marcos Rohrig assumiram seu relacionamento publicamente em abril. A atriz tem feito declarações ao amado nas redes sociais, como uma postagem feita no dia 12 de junho em comemoração ao primeiro Dia dos Namorados do casal.

"Me surpreendeu completamente. Eu estava vivendo uma situação muito difícil de vida, meu pai tinha sofrido um acidente, eu passei o meu aniversário trabalhando na Colômbia com uma preocupação familiar muito forte. Eu sou quase chefe de família, estava muito pesado", disse à Marie Claire.

