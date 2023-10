Sandy e Lucas Lima sobre fim do casamento: 'Continuamos melhores amigos'

Antes de se casarem, eles passaram por dois términos. O primeiro aconteceu com alguns meses de namoro: "No começo era meio impossível a gente namorar. Ele ainda morava em Porto Alegre e eu estava aqui fazendo show, estudando, tudo ao mesmo tempo. Não dava, a gente não se encontrava direito. Meus pais também estavam meio contra, não estavam muito apoiando", relembrou Sandy na mesma entrevista ao Quem Pode, Pod.

Sandy e Lucas Lima se conheceram em 1997. Na época, ela namorava outra pessoa: "Quando a gente se conheceu, eu estava namorando outra pessoa. Pegamos uma amizade ali no começo. Ficamos bem amigos", disse Sandy neste ano em gravação do Som Brasil, segundo o jornal O Globo.

Após 24 anos de relacionamento, Sandy e Lucas Lima não estão mais casados. "Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos", diz um trecho do comunicado divulgado pelos dois.

Segundo Lucas Lima, a decisão foi tomada há bastante tempo. "Precisávamos nos organizar internamente, organizar o Theo [filho do ex-casal] e estruturar a nossa família, para que tivéssemos estofo para trazer a notícia para o resto do mundo. É algo desconfortável para fazer, algo íntimo, mas entendemos que chega uma hora que temos que contar para o mundo", contou Lucas.

