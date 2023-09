Morre Geraldo Matheus, diretor de teatro e pai da atriz Christiane Torloni

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e diretor de teatro Geraldo Matheus Torloni morreu nesta sexta-feira, dia 29, no Rio de Janeiro. Ele era pai da atriz Christiane Torloni e o motivo da morte teria sido causas naturais.

Geraldo Matheus havia completado 93 anos no último dia 13 e estava internado em um hospital carioca havia três semanas. O velório e enterro aconteceu neste sábado no Rio, em cerimônia reservada a parentes e amigos.

Christiane Torloni prestou uma homenagem ao pai em uma publicação nas redes sociais. "Despeço-me do meu amado pai, Geraldo Matheus, grata pela linda jornada que trilhamos juntos. Grata pela Arte, Ética e Amor com que ele me abençoou. E como diz Oscar Wilde: 'O mistério do Amor é maior do que o mistério da Morte'", escreveu.

O ator e diretor foi um dos primeiros alunos da Escola de Arte Dramática de São Paulo, na década de 1940, e foi diretor do Theatro Municipal do Rio e do teatro Bloch, na capital fluminense.

Ele deixa a mulher, Monah Delacy, dois filhos, Christiane Torloni e Márcio Torloni, um neto e um bisneto.