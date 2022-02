Saiba quem é quem em 'Além da Ilusão', novela das 18h da Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quase um ano e meio depois da previsão inicial, a novela "Além da Ilusão", de Alessandra Poggi, finalmente entra no ar a partir desta segunda-feira (7) na faixa das 18h da Globo. Inicialmente, a produção estrearia no final de 2020, mas o início das gravações sofreu diversos adiamentos por causa da pandemia de Covid-19, tendo começado apenas em 2021.

Isso acabou ocasionando mudanças no elenco e na equipe. Foram matidos os protagonistas Larissa Manoela e Rafael Vitti. Em sua estreia na Globo, a atriz interpreta as irmãs Elisa e Isadora. Já o ator vive o artista de rua Davi.

Inicialmente, o rapaz se apaixona por Elisa --a irmã mais velha--, mas relação dos dois não é aceita pelo pai dela. O juiz Matias Tapajós (Antonio Calloni) arma uma emboscada para o genro, mas é Elisa quem acaba morrendo.

Davi acaba sendo preso injustamente. Dez anos depois, ele foge da prisão e assume outra identidade. Sem saber, ele vai trabalhar na fábrica comandada por Violeta (Malu Galli), a mãe de Elisa. Lá, conhece e se encanta por Isadora, a irmã caçula de sua amada morta.

Histórias paralelas à trama central incluem membros da família de Violeta, que tem um engenho que depois acaba virando uma tecelagem. Os trabalhadores de ambos locais também têm destaque, bem como o Oásis Cassino, onde parte dos personagens se reúnem.

SAIBA QUEM É QUEM EM 'ALÉM DA ILUSÃO': Núcleo Davi

Davi Jardim (Rafael Vitti) - Jovem honesto, justo e batalhador, que luta por sua sobrevivência realizando truques de mágica, que aprendeu com o avô, na esperança de fazer uma carreira como ilusionista. É filho de um rico industrial, que perdeu toda sua fortuna, e também perdeu a mãe muito novo. Apaixona-se perdidamente por Elisa (Larissa Manoela) e sela o seu destino de forma trágica. É acusado injustamente de sua morte e fica 10 anos na prisão. Ao fugir de lá, sofre um acidente de trem e assume a identidade de Rafael Antunes (Fabrício Belsoff), que ele considera morto e que estava justamente indo para Campos dos Goytacazes assumir o posto de administrador da fábrica de tecidos pertencente à família de Elisa. Ao rever a irmã mais nova da amada, Isadora (Sofia Budke/Larissa Manoela), que cresceu e está idêntica à Elisa, se apaixona por ela.

Artur Batista (Patrick Sampaio) - Advogado, que se torna amigo de Davi (Rafael Vitti).

Romana de Oliveira Rosa (Andrea Dantas) - Dona da pensão onde Davi (Rafael Vitti) se hospeda. Torna-se amiga dele.

Família Tapajós

Elisa Camargo Tapajós (Larissa Manoela) - Jovem romântica e voluntariosa, muito mimada pelo pai Matias (Antonio Calloni). Filha de Violeta (Malu Galli) e irmã de Isadora (Sofia Budke/Larissa Manoela). Apaixona-se perdidamente pelo mágico Davi (Rafael Vitti), o que deixa o pai contrariado.

Isadora Camargo Tapajós (Sofia Budke/Larissa Manoela) - Jovem alegre, moderna, que busca seu lugar no mundo através do trabalho. Filha de Matias (Antonio Calloni) e Violeta (Malu Galli) e irmã de Elisa (Larissa Manoela). Na primeira fase da novela, se encanta com as mágicas de Davi (Rafael Vitti). Quando a família se muda para Campos, depois da trágica morte de Elisa (Larissa Manoela), Isadora é criada pela tia Heloísa (Paloma Duarte) que lhe ensina tudo o que sabe sobre corte e costura. Fica noiva de Joaquim (Thiago Voltolini/ Danilo Mesquita), e se apaixona por Davi, sem saber quem ele é de verdade.

Matias Tapajós (Antonio Calloni) - Juiz severo e autoritário, é casado com Violeta (Malu Galli), pai de Elisa (Larissa Manoela) e Isadora (Sofia Budke/Larissa Manoela). A mais velha é seu xodó. Não se conforma quando ela se apaixona pelo mágico Davi (Rafael Vitti) e decide fugir com ele. Perde o juízo após a morte de Elisa.

Violeta Camargo Tapajós (Malu Galli) - Mulher de Matias (Antonio Calloni). Mãe de Elisa (Larissa Manoela) e Isadora (Sofia Budke/Larissa Manoela). Irmã de Heloísa (Paloma Duarte) e filha de Afonso (Lima Duarte). Forte, corajosa e decidida. Na primeira fase, precisa faltar à festa de 18 anos de Elisa para acudir o pai, que está à beira da morte. Nas terras dele, conhece Eugênio (Marcello Novaes), um investidor que vai lhe propor sociedade numa indústria têxtil e cria com ele uma relação de amor e ódio ao longo dos anos.

Augusta dos Santos (Olivia Araujo) - Governanta antiga da família de Afonso (Lima Duarte). Augusta é irmã mais nova da cozinheira Manuela (Mariah da Penha). É uma mulher boa, dedicada e amiga. Dedicou sua vida àquela família e às duas meninas: Elisa (Larissa Manoela) e Isadora (Sofia Budke/Larissa Manoela). É a única que reconhece Davi (Rafael Vitti) quando ele aparece na fazenda e decide ajudá-lo, pois acredita em sua inocência.

Família Camargo/Engenho

Afonso Camargo (Lima Duarte) - Pai de Violeta (Malu Galli) e Heloísa (Paloma Duarte). Vive no antigo engenho de cana-de-açúcar da família, ao lado de Heloísa, com quem mantém uma relação difícil após obrigá-la a entregar sua filha recém-nascida para adoção.

Heloísa Camargo (Clara Duarte/Paloma Duarte) - Filha de Afonso (Lima Duarte), irmã mais nova de Violeta (Malu Galli). Amarga e desiludida, quer ir embora de uma vez por todas daquela vida que só lhe trouxe tristeza, após a separação de sua filha orquestrada pelo próprio pai.

Manuela dos Santos (Mariah da Penha) - Irmã mais velha de Augusta (Olivia Araujo). Atual cozinheira da casa grande do engenho. Foi ela quem praticamente criou Violeta (Malu Galli) e Heloísa (Paloma Duarte), que perderam a mãe muito cedo. Ajudou Afonso (Lima Duarte) a educar as duas com carinho e firmeza. É dura e sincera em seus comentários.

Núcleo Tecelagem Tropical/Vila Operária

Eugênio Barbosa (Marcello Novaes) - Homem sério, justo, correto e trabalhador. Na primeira fase, acabou de herdar um bom dinheiro e oferece sociedade a Violeta (Malu Galli) para montar uma tecelagem nas terras dela. Machista e conservador, vai viver em pé de guerra com ela até que se descobre apaixonado. Padrinho de Joaquim (Thiago Voltolini/Danilo Mesquita), não sabe que o afilhado é um grande mau caráter.

Joaquim Alves (Thiago Voltolini/Danilo Mesquita) - Afilhado de Eugênio (Marcello Novaes) e filho de Úrsula (Bárbara Paz). Tem esperança de se tornar seu herdeiro um dia. Mau caráter e interesseiro, vai se aproximar de Isadora (Sofia Budke/Larissa Manoela) a fim de se casar com ela e um dia ser dono da fazenda e da tecelagem. Mas ao perceber que Davi (Rafael Vitti) está ganhando o coração de Isadora, fará de tudo para separá-los.

Úrsula Alves (Bárbara Paz) - Mãe de Joaquim (Thiago Voltolini/Danilo Mesquita). Mulher de origem humilde, perdeu a família ainda menina e precisou ganhar a vida sozinha. Desamparada, recebeu abrigo na casa da família de Eugênio (Marcello Novaes), onde trabalhou como cozinheira e se apaixonou por ele, que se tornou padrinho de Joaquim.

Fátima Souza (Patrícia Pinho) - Mulher de Benê (Cláudio Jaborandy), o mestre-de-açúcar e administrador do engenho, e mãe de Olívia (Letícia Pedro/Débora Ozório). Tem uma pequena mercearia na vila operária e é ela quem organiza a feira semanal de produtos agrícolas. Alegre e de bem com a vida, é uma figura muito querida por todos da vila.

Benê Souza (Cláudio Jaborandy) - Mestre-de-açúcar e administrador do engenho, o mais antigo funcionário da fazenda. Casado com Fátima (Patrícia Pinho) e pai de Olívia (Letícia Pedro/Débora Ozório). Continua tocando o engenho para Violeta (Malu Galli), após a instalação da fábrica. Defensor do cultivo da cana, das plantações, é um ecologista por natureza. Seresteiro, folião, conhece todas as histórias daquelas terras, é a memória viva do lugar.

Olívia Souza (Letícia Pedro/Débora Ozório) - Filha de Fátima (Patrícia Pinho) e Benê (Cláudio Jaborandy). Trabalha na fábrica como tecelã e se torna líder dos funcionários. É de personalidade forte e decidida. Bate de frente com Joaquim (Thiago Voltolini/Danilo Mesquita) e se alia a Davi (Rafael Vitti) por melhores condições de trabalho. Vive um amor platônico pelo jovem padre Tenório (Jayme Matarazzo), que também é um grande defensor e amigo dos funcionários da fábrica.

Onofre Carvalho (Guilherme Silva) - Pai de Letícia (Maria Luiza Galhano/Larissa Nunes) e Madalena (Vivi Sabino). Marido de Felicidade (Carla Cristina Cardoso). Antigo lavrador da fazenda, homem de pouca instrução, que se tornou operário da fábrica. Sujeito duro, severo e controlador, Onofre fala o que pensa doa a quem doer, se acha o dono da razão. Homem correto, a vida azedou para ele quando abandonou o sonho de se tornar um grande jogador de futebol quando Felicidade engravidou da primeira filha. Revoltado com a vida que leva, afoga suas mágoas na bebida.

Felicidade Carvalho (Carla Cristina Cardoso) - Mãe de Letícia (Maria Luiza Galhano/Larissa Nunes) e Madalena (Vivi Sabino). Casada com Onofre (Guilherme Silva), e faxineira da fábrica, é uma mulher gentil, compreensiva e resiliente. De origem humilde e sofrida, é o esteio emocional da casa. Felicidade, para ela, é ter uma família. Vai ajudar o marido a vencer o vício da bebida e se tornar um homem mais equilibrado e feliz.

Letícia Carvalho (Maria Luiza Galhano/Larissa Nunes) - Filha de Onofre (Guilherme Silva) e Felicidade (Carla Cristina Cardoso), irmã de Madalena (Vivi Sabino). Jovem bonita, simpática e gentil. Melhor amiga de Bento (Pedro Guilherme Rodrigues/Matheus Dias) e Lorenzo (Vinicius Pieri/Guilherme Prates). Sua amizade pelo primeiro se transformou em amor e, na segunda fase da história, eles estão noivos e apaixonados. É professora da escola da vila operária. Tudo muda quando Lorenzo decide se alistar na Força Expedicionária Brasileira e, para proteger o amigo, Bento também vai para a guerra.

Madalena Carvalho (Vivi Sabino) - Filha de Felicidade (Carla Cristina Cardoso) e Onofre (Guilherme Silva), irmã mais nova de Letícia (Maria Luiza Galhano/Larissa Nunes). Estuda na escolinha da vila operária e é amiga de João (Nicolas Parente).

Abílio Nogueira (Luciano Quirino) - Pai de Bento (Pedro Guilherme Rodrigues/Matheus Dias). Antigo lavrador da fazenda. Grande amigo de Benê (Cláudio Jaborandy). Criou o filho sozinho e sempre fez questão de que o menino estudasse.

Bento Nogueira (Pedro Guilherme Rodrigues/Matheus Dias) - Filho de Abílio (Luciano Quirino). Jovem bonito e inteligente, melhor amigo de Lorenzo (Vinicius Pieri/Guilherme Prates) e Letícia (Maria Luiza Galhano/Larissa Nunes). Fica noivo de Letícia na segunda fase da história. Sonha em se tornar um grande escritor. Alista-se na Força Expedicionária Brasileira para tentar proteger o amigo Lorenzo.

Tenório Marques (Jayme Matarazzo) - Novo vigário que vai assumir a igrejinha da vila operária. Aos poucos, se envolve com os problemas dos tecelões e lavradores. Sua preocupação com o bem estar da comunidade o aproxima de Olívia (Letícia Pedro/Débora Ozório). Nasce um amor platônico, que não pode ser vivido, a não ser que Tenório renegue seus votos e abandone a batina.

Giovanna Martinelli (Roberta Gualda) - Mãe de Lorenzo (Vinicius Pieri/Guilherme Prates). Imigrante italiana. Mulher firme, viúva altiva, dona de si, um tanto pedante. Ensinou ao filho como produzir aguardente no alambique da família e, na segunda fase da história, comanda com Lorenzo um bar na vila operária.

Lorenzo Martinelli (Vinicius Pieri/Guilherme Prates) - Filho de Giovanna (Roberta Gualda), melhor amigo de Letícia (Maria Luiza Galhano/Larissa Nunes) e Bento (Pedro Guilherme Rodrigues/Matheus Dias). Desde criança, é apaixonado por Letícia, mas nunca foi correspondido. Aprendeu com a mãe a trabalhar na lavoura e a produzir aguardente. Quando fica sabendo que Letícia e Bento vão se casar, decide se alistar na Força Expedicionária Brasileira para se afastar da moça e tentar esquecer aquela paixão.

Silvana Grimaldi (Thayla Luz) - Italiana, filha de mãe portuguesa, jovem lutadora da Resistência Italiana - partigiana. Ajuda Bento (Pedro Guilherme Rodrigues/Matheus Dias) e Lorenzo (Vinicius Pieri/Guilherme Prates) quando eles chegam para guerra.

Rafael Antunes (Fabrício Belsoff) - Administrador contratado por Violeta (Malu Galli) para trabalhar na tecelagem. Natural de São Paulo, é um sujeito tímido, fechado e introspectivo. Sofre um grande acidente de trem a caminho de Campos e tem seus documentos e identidade roubados por Davi (Rafael Vitti).

Emília Pereira (Gaby Amarantos) - Mulher do operário Cipriano (Cláudio Gabriel), mãe de João (Nicolas Parente). Vive ouvindo radionovelas e sonhando com o dia em que irá viajar o mundo e frequentar festas chiques. Também adora cantar e sonha ser Rainha do Rádio. Trabalha como copeira na casa de Violeta (Malu Galli) e Matias (Antonio Calloni). Sua vida vai mudar quando começar a frequentar o cassino e conhecer o falido bon-vivant Enrico (Marcos Veras).

Cipriano Pereira (Cláudio Gabriel) - Marido de Emília (Gaby Amarantos), pai de João (Nicolas Parente). Homem simples e trabalhador, operário da fábrica. Sujeito sem grandes ambições, mas bom caráter e bom pai. Fica contrariado com os sonhos de grandeza da mulher e tenta fazê-la o tempo todo manter os pés no chão.

João Pereira (Nicolas Parente) - Filho de Emília (Gaby Amarantos) e Cipriano (Cláudio Gabriel), mais conhecido como Jojô. Garoto alegre, esperto e arteiro. Melhor amigo de Madalena (Vivi Sabino).

Elias Costa (Alex Brasil) - Médico da família, dos funcionários da tecelagem e do hospital em Campos.

Leônidas Lobato (Eriberto Leão) - Tecelão da fábrica. Quando chega no engenho para se candidatar a uma vaga na tecelagem se apaixona por Heloísa (Paloma Duarte). De origem misteriosa, cria uma relação de cumplicidade com o velho Matias (Antonio Calloni), de quem se apieda e se torna um bom amigo.

Iara Viana (Luciana de Rezende) - Secretária da tecelagem, tem um marido acamado e dois filhos adolescentes. É arrimo de família.

Iolanda Flores (Duda Brack) - Vedete do teatro de revista e interesseira. Teve um breve romance no passado com o administrador Rafael (Fabrício Belsoff). Sustenta um filho pequeno, fruto de uma relação com um artista de circo tão desafortunado quanto ela. Se alia a Joaquim (Thiago Voltolini/Danilo Mesquita). Divertida e espalhafatosa, vai se tornar amante do vilão, ao mesmo tempo em que chantageia Davi (Rafael Vitti) para não contar a todos que ele não é o verdadeiro Rafael.

Margô Gauthier (Marisa Orth) - Mentora de Iolanda (Duda Brack). Vedete veterana do teatro de revista, uma mulher prática e decidida. Finge que é francesa para fazer tipo, mas seu nome verdadeiro é Margarida.

Núcleo Cassino

Constantino Andrade (Paulo Betti) - Casado com Julinha (Alexandra Richter) e pai de Arminda (Caroline Dallarosa). Grande empresário dos jogos. Dono de um Cassino em Campos. É um sujeito bonachão, falante e boa praça, que sofre com a mulher que é viciada em jogos, e com a filha, que a seu ver, é uma cabeça de vento.

Julia Figueiredo Andrade, a Julinha (Alexandra Richter) - Mulher de Constantino (Paulo Betti), mãe de Arminda (Caroline Dallarosa) e amiga de Violeta (Malu Galli). Apesar de o marido ter um Cassino, é impedida de frequentar o local, pois sempre perde e arruma confusão. Ama um carteado. É uma figura simpática e divertida.

Arminda Figueiredo Andrade (Caroline Dallarosa) - Filha de Constantino (Paulo Betti) e Julinha (Alexandra Richter). Melhor amiga de Isadora (Sofia Budke/Larissa Manoela) e sua confidente. É uma jovem fútil e divertida.

Santa Figueiredo (Arlete Salles) - Mãe de Julinha (Alexandra Richter). Viúva, depois que perdeu o marido resolveu aproveitar a vida com a fortuna deixada por ele. Se envolve com homens mais novos e vive se intrometendo nas contas do cassino do genro Constantino (Paulo Betti), com quem tem uma relação de gato e rato.

Geraldo Oliveira (Marcello Escorel) - Crupiê do Cassino, homem de confiança de Constantino (Paulo Betti). Ajuda Julinha (Alexandra Richter) nas suas escapadas para apostas.

Enrico Prata (Marcos Veras) - Jovem falido e bon vivant, que vive atrás de uma mulher rica para aplicar o golpe do baú. Vai conhecer Emília (Gaby Amarantos) no Cassino e acreditar que teve sorte, pois além de linda e jovem, ele acredita que ela seja uma viúva rica.

Outros personagens

Mariana Machado (Carolina Romano) - Jovem voluntária da Legião Brasileira de Assistência. Carente e implicante, vai viver atormentando a vida de Julinha (Alexandra Richter) e Arminda (Caroline Dallarosa).

Inácio Cabral (Ricky Tavares) - Jovem matuto, órfão de mãe. Trabalha como garçom e cuida da irmãzinha pequena porque seu pai foi para guerra. Vai se apaixonar por Arminda (Caroline Dallarosa).

Salvador (Jorge Lucas) - Delegado da cidade.

Participação especial

Padre Romeu (Emiliano Queiroz) - Padre da vila operária na primeira fase.