'Influência das companhias', diz Leo Picon sobre do jogo da irmã no BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de ser irmão da Jade Picon, 20, o influenciador e empresário Leo Picon, 25, não é do tipo que passa a mão na cabeça da caçula. Nesta madrugada de segunda (7), após a formação do paredão no BBB 22 (Globo), ele usou as redes sociais para comentar sobre as atitudes da irmã que foi a líder da semana.

Primeiro Leo Picon começou questionando os internautas que estavam chamando Jade de falsa pela indicação direta de Arthur Aguiar para o paredão. "Eu não concordo com algumas coisas que a Jade faz... mas eu tô aqui pra apoiar", escreveu.

"Mas uma coisa não entendi... o que o Arthur fez pra Jade? Alguma coisa ele fez [risada]", escreveu Leo Picon em seu Twitter.

Depois que Jade e Arthur conversaram, Leo Picon disse que passou a entender a atitude da irmã mais nova, e surpreendeu os telespectadores que acreditavam que ele iria defender com unhas e dentes a sister.

"Ele [Arthur Aguiar] não fez nada de mais, o que aconteceu foi a Laís e a Bárbara no ouvido dela o tempo todo. Deixaram a Jade confusa", escreveu uma internauta. E em resposta, Picon concordou. "Sim.. isso eu falei lá atrás. As companhias, por mais original, forte e não influenciável que você seja, elas te moldam. Não curti o jogo da Jade nessa semana e isso teve muita influência das companhias".

Jade Picon passou os últimos dias trocando muitas figurinhas com Bárbara e Laís no quarto do líder. Em algumas conversas, as duas deixaram explícito a vontade de ter Arthur no paredão. Em sua justificativa, Jade afirmou que a presença do ator na disputa traria respostas para a casa.

Ela também afirmou não ter aprovado certas atitudes de Arthur e inclusive chegou a citar que ele fora o único que não a parabenizou após a conquista da liderança na semana passada --o que os internautas resgataram e comprovaram que não era verdade.

Eis que agora Arthur Aguiar enfrenta o terceiro paredão da edição do BBB 22 com Naiara Azevedo e Douglas Silvas, duas pessoas de quem ele é próximo na casa. O resultado acontecerá amanhã, terça-feira (8).

Na internet, os fãs do ator se mobilizaram para levantar a torcida "Fora DG", enquanto os administradores das redes sociais de Arthur se posicionaram "Fora Naiara". Até mesmo Maíra Cardi, 38, esposa do artista, comentou sobre a discórdia nas redes sociais.

Segundo Maíra, que também já participou do Big Brother Brasil em 2009, ela prefere não se intrometer nas torcidas e reafirma seu desejo de Arthur continuar no programa.