'Não me deu parabéns depois da prova do líder', diz Jade sobre voto no Arthur

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Clima tenso entre os brothers do BBB 22 (Globo) na madrugada desta segunda (7). Após a formação de mais um paredão, Arthur Aguiar, 33, que disputa berlinda com Naiara Azevedo e Douglas Silva, procurou Jade Picon, 20, para pedir explicações sobre seu voto.

A líder da semana justificou sua indicação direta em Arthur dizendo que não concordava com algumas das atitudes do participante e que principalmente, estava em busca de "respostas" do público. Ela afirmou que a liderança é capaz de mudar o rumo do jogo e por isso, é uma responsabilidade da qual escolheu assumir de forma estratégica.

Apesar do discurso muito bem planejo e ensaiado, Arthur não se contentou com a explicação feita por Jade durante a transmissão ao vivo. Depois que o programa saiu do ar, o ator foi direto na líder e perguntou se os dois podiam conversar.

Só os dois, eles se dirigiram para um dos quartos da casa e trocaram algumas farpas sobre a relação. Pressionada, Jade Picon afirmou que ficou chateada com o brother quando venceu a prova do líder e não ganhou o seu "parabéns".

Arthur concordou com Jade e questionou porque ela não tinha dito isso antes. A influenciadora repetiu essa mesma justificativa para outros participantes durante a noite. "Ele foi a única pessoa que não me deu parabéns e ficou triste porque eu não seria o anjo e não daria a imunidade pra ele", afirmou.

Ainda em sua conversa com o brother, Jade não quis entrar em detalhes sobre as atitudes de Arthur que a magoavam. Ela simplesmente disse que se tratavam de coisas que faziam parte da personalidade dele. A líder citou alguns acontecimentos, mas que não convenceram o ator.

Depois do diálogo, Jade comentou com Bárbara e Laís que acreditava na saída de Arthur Aguiar na terça-feira (8). "Acho que ele aí porque é o que eu falei. Ser líder é uma chance de mudar o jogo, mas tem que ser um tiro certo".

REPERCUSSÃO

A atitude de Jade Picon em indicar Arthur Aguiar dividiu opiniões na web, sendo que a maioria delas achou o voto da líder um tanto quanto hipócrita, já que que no dia em que ganhou a liderança ela afirmou que não votaria nele.

"E com apenas uma traição, Jade Picon ultrapassou as 16 do Arthur", escreveu um telespectador no Twitter. "Eu não fiquei acordada torcendo pra você ganhar o líder pra você dar esse tiro no pé", digitou outra pessoa.

Teve quem gostou da atitude da sister. "Obrigado por movimentar o jogo inteiro quando ninguém ao menos tentou você foi luz", escreveu um admirador da influenciadora digital.