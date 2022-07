Ryan Gosling diz ter recebido sinal para aceitar o papel de Ken no filme 'Barbie'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Escalado para viver Ken no filme "Barbie", Ryan Gosling assumiu que anda surpreso com a repercussão positiva em cima do longa, que tem estreia para julho de 2023. Em entrevista ao programa do apresentador Jimmy Fallon, o ator contou alguns detalhes da produção e da química com a protagonista Margot Robbie, que viverá seu par romântico na produção. Ele também revelou o motivo que o fez aceitar o papel.

Gosling já tinha gostado do roteiro de Greta Gerwig, mas só aceitou depois de um sinal que recebeu no quintal de sua casa. "Encontrei um Ken das minhas filhas deitado de bruços na lama, ao lado de um limão esmagado", contou o ator, que fez uma foto da cena e mandou como resposta para a produção do filme. "Eu serei seu Ken, pois esta história deve ser contada".

O ator é pai de duas meninas [Esmeralda e Amada] com a também atriz Eva Mendes. Gosling está cotado para ser o super-herói da Marvel Studios ou da DC. "Eu estou aberto, estou aberto. Mas parece que os melhores [personagens] já foram tomados, né?", comentou.