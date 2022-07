'O meu coração está despedaçado', diz Andressa Urach

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Andressa Urach, 34, resolveu aparecer para seus seguidores depois de ter ficar sumida das redes após mais uma crise de ansiedade. A modelo contou que passou muito mal ainda por conta da briga pública com seu filho mais velho, Arthur, de 17 anos, há quase duas semanas e chegou a parar em um hospital.

"Deus é muito bom, sabe? Porque Deus é incrível, mesmo nos momentos mais difíceis sempre abre uma porta. Sempre coloca uma pessoa no meu caminho. Ele nunca me desamparou. Eu passei e passo momentos ruins e vejo Deus, ali no último momento. Quando tu pensa que está tudo acabado, quando chega no fim, ele sempre traz uma solução, ele é muito bom", começou a artista.

Em seguida, ela revelou que tem buscado apoio das pessoas mais próximas para superar a confusão com Arthur e elogiou a sogra por cuidar dela e do caçula Leon. Urach voltou a lamentar a briga com o primogênito. "Falo pra vocês, o meu coração está despedaçado, despedaçado por tudo que está acontecendo, tem acontecido" relembrou Urach para logo completar.

"A minha sogra estando aqui, no momento mais difícil, de novo, eu vejo como a mão de Deus sabe? Pra me ajudar, emocionalmente falando, espiritualmente falando. Ela também cuida do Leon. O apoio dela tem sido fundamental neste momento", finalizou Urach.