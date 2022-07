Anitta agradece o apoio do namorado após cirurgia: 'faz muita diferença ter um parceiro'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ainda internada em um hospital de São Paulo por causa de cirurgia de endometriose na última terça-feira (19/07), Anitta, 29, voltou a usar os stories na noite desta sexta-feira (22) para interagir com os fãs. A cantora, que mais cedo tinha relatado os momentos difíceis no pós-operatório, fez questão de agradecer o apoio do namorado Murda Beatz. O produtor canadense não sai de perto da funkeira.

Anitta contou que Murda baixou um aplicativo para traduzir para o inglês tudo o que a cantora conversa com os médicos para saber como anda a recuperação da namorada. "Todo dia ele vai perguntar pro doutor o que eu tenho e como ele pode ajudar, isso faz muita diferença para as mulheres, de ter um parceiro que entenda a gente", começou Anitta contando para os seguidores.

Ela lembrou que, no passado, teve um parceiro que nos momentos de fortes dores por conta da endometriose, achava que era "frescura" e "palhaçada". Ela, que ainda não tem previsão de alta, pediu: "Pessoas do nosso trabalho, chefes, pessoas que entendam que isso é uma doença de verdade, dói de verdade e a gente precisa de apoio", comentou a cantora que também agradeceu mais uma premiação com o hit Envolver.

Anitta levou o prêmio na categoria Coreografia Mais Quente, do Premios Juventud, premiação, organizada pela Univision e uma das mais importantes da música latina. A cantora foi a única brasileira indicada este ano e a primeira a ganhar o prêmio.