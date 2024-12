Rupert Grint, de Harry Potter, deve pagar R$ 14 milhões em batalha judicial

O caso iniciou quando as autoridades fiscais britânicas revisaram as declarações de imposto de Grint no ano fiscal de 2012. Na ocasião, o ator recebeu 4,5 milhões de libras (cerca de R$ 34 milhões) de uma empresa que gerenciava seus negócios. A quantia foi declarada como ativo de capital.

Agora, Grint deverá pagar 1,8 milhão de libras para as autoridades fiscais britânicas. O ator, que arrecadou cerca de R$ 34 milhões com direitos autorais de Harry Potter, tentou recorrer, mas seu pedido foi negado pela juíza Harriet Morgan.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.