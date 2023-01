Ronaldo pede Celina Locks em casamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno, 46, está noivo da modelo Celina Locks. Ele pediu a namorada em casamento durante viagem de férias a Punta Canas, na República Dominicana, e ela compartilhou a novidade nas redes sociais, nesta quarta-feira (11).

"Yes, I do [Sim, eu aceito]. Te amo para sempre, Ronaldo", escreveu a noiva na legenda de uma foto abraçada ao craque exibindo o anel de noivado. "Love You", comentou Ronaldo que namora a modelo há oito anos.

Milene Domingues, primeira mulher de Ronaldo e mãe do seu filho Ronald, deu parabéns ao casal. "Ah que maneiro Ceeeee!!! Feliz demais por vocês! Deus abençoe e proteja sempre!!! Viva o amor."

"Que máximo, amo vocês. Já vou comprar meu vestido de madrinha. Parabéns Celina Locks e Ronaldo", comentou a consultora de moda Donata Meirelles. "Que felicidade! Amo muito vocês", escreveu a apresentadora Sabrina Sato.

O DJ Ronald, filho de Ronaldo e Milene Domingues, compartilhou foto com os noivos e marcou o perfil da futura madrasta no Instagram. "Viva o amor! Vão ver a notícia no perfil da Celina Locks", escreveu Ronald.

Celina será a quarta esposa de Ronaldo. Ele foi casado com a ex-jogadora de futebol Milene Domingues, com quem teve Ronald. Depois, ele teve um casamento rápido de três meses com a apresentadora Daniela Cicarelli. A terceira esposa do ex-jogador foi Maria Beatriz Antony, mãe das gêmeas Maria Sophia e Maria Alice.