Dudu Nobre pede privacidade para suposto caso de abuso sexual da filha

O caso foi registrado na 42ª DP, no Recreio dos Bandeirantes, e a Polícia Civil informou que a investigação está em andamento e sob sigilo. Olívia Nobre, 20, é cantora e a filha mais velha do sambista e da apresentadora Adriana Bombom. Os dois são pais também de Thalita, 19.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Dudu Nobre publicou uma nota em suas redes sociais na noite desta quarta-feira (11). Nela, ele critica e lamenta que pessoas estariam dando entrevistas sobre o suposto caso de abuso sexual de sua filha Olívia. Lily, como é também conhecida, alega ter sofrido a violência durante uma festa no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, na madrugada do último domingo (8).

