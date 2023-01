Leitores apontam erros históricos no livro de memórias de Príncipe Harry

O segundo erro apontado no livro foi a alegação de Harry de que ele se ofereceu para comprar uma passagem na primeira classe, do México para a Inglaterra, para o sogro Thomas Markle, pela Air New Zeland. O príncipe foi desmentido pelo porta-voz da companhia que disse que a Air New Zeland nunca operou voos entre México e Londres, segundo o Page Six.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O príncipe Harry voltou a ser criticado pelo seu livro de memórias "Spare" (vendido no Brasil com o título "O que Sobra"), lançado na última terça-feira (10). Desta vez, os leitores disseram ter encontrado erros históricos e factuais na obra.

