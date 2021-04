Rodrigo Santoro será Fernão Magalhães em série com ator de 'La Casa de Papel'

Santoro contou que durante o período de quarentena no Brasil se aprofundou nos estudos e pesquisas para fazer o personagem. "Por um ano estive conversando com historiadores e lendo muito, especialmente sobre Magalhães. Ele tem uma imagem muito polêmica de um herói, de um vilão, mas o que me surpreendeu foi como por trás dessa imagem encontrei um homem com conflitos profundos e cheio de humanidades."

Para o ator, o maior desfio é encontrar uma forma de humanizar o papel. "É interessante porque, por um lado, tenho muitas informações sobre o personagem que me ajudam e servem de base para criá-lo, mas, por outro lado, também tenho um compromisso com a história

