Gil diz para Fiuk que eles precisam colocar Viih Tube no Paredão

Eles também alertaram Gil para tomar cuidado com a youtuber, que pode voltar a indicá-lo à berlinda. Arthur e Fiuk contaram que quando estavam no Paredão, a sister disse que eles não sairiam. Gil lembrou que Viih também tinha afirmado torcer para a permanência dele e de Caio. "Mas não sabia que ela falou isso para o Fiuk também".

Na terça (20), após ganhar a Prova do Líder, Gil gerou frustração entre muitos dos expectadores do BBB ao indicar Pocah, e não Viih Tube ao Paredão. Na ocasião, ele disse que não conseguia votar na youtuber.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de decepcionar grande parte do público ao não indicar Viih Tube ao Paredão na terça (20) no BBB 21, Gil disse para Fiuk, na madrugada desta quinta (22), que se eles pegarem o líder precisam colocar a youtuber no Paredão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.