Rodrigo Mussi tem respondido bem aos exercícios de reabilitação, diz irmão

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - O quadro clínico do ex-BBB Rodrigo Mussi segue melhorando, segundo o irmão Diogo. No boletim deste sábado (23), ele disse que o administrador tem se comunicado melhor com os familiares e se mostrado ativo.

"Acreditamos que, em breve, será encaminhado para a reabilitação intensiva, haja vista que tem respondido muito bem as atividades. Pra cima, Rod [Rodrigo Mussi]!", escreveu Diogo.

Nesta sexta (22), o irmão também disse que o ex-BBB começou os exercícios de reabilitação. "O Rod está feliz, mais ativo, se movimentando pelo quarto e fazendo os exercícios. O nosso guerreiro segue lutando por sua reabilitação. O Rod precisará de paciência e muita força de vontade (que ele sempre teve). Um dia de cada vez, vamos atingir o objetivo, que é a sua plena recuperação. Vamos juntos!", escreveu.

Ainda nessa semana, na quinta-feira (21), ele conversou com familiares, mas teve momentos de confusão. O ex-BBB está internado desde o dia 31 de março no Hospital das Clínicas após sofrer um acidente de carro, em São Paulo. Mussi teve alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na quarta-feira (20).

O acidente se deu quando o administrador voltava do estádio do Morumbi, após assistir ao jogo entre São Paulo e Palmeiras. Rodrigo estava no banco de trás do passageiro de um carro de aplicativo sem cinto e foi arremessado à parte da frente do carro após uma batida. Mussi sofreu traumatismo craniano, além de outras fraturas pelo corpo. Ele passou por cirurgia na cabeça e em uma das pernas.