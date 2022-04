Arthur do BBB 22 diz que pode sair no Top 4, assim como Gil do Vigor

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Em conversa com Paulo André e Eliezer no gramado da casa na tarde deste sábado (23), Arthur Aguiar revela seu raciocínio sobre o último Paredão da edição. Para o ator, assim como Gil do Vigor foi eliminado nesse momento do jogo, ele também pode sair.

No entanto, ele ressalta que não está se comparando com o economista e seu protagonismo no jogo. "Ele tinha ido para o Paredão antes e não saiu, mas quando ele chegou no Paredão antes da final, naquela configuração para decidir quem ia para a final, ele saiu", afirmou. "E quando você pensa em BBB 21 você pensa em Juliette e Gil."

O ator acredita que tem grande possibilidade de sair e que tem alto índice de rejeição, motivado também pelos seguidores de Jade Picon, sua rival no jogo. "Eu não estou nem no lugar dele [Gil do Vigor] em questão do Big Brother, eu não represento o [BBB] 22, sou só um participante."

Para Eliezer, a análise do ator está equivocada. "Esse pensamento, essa dimensão a gente não tem como ter aqui dentro. É uma incógnita", afirma.

Na madrugada deste sábado, Arthur contrastou com o entusiasmo de Douglas, Eliezer e Paulo André, que acompanharam o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro e viram ex-BBBs da edição em carros alegóricos da Beija-Flor, como Natália e Brunna Gonçalves.

O último Paredão do BBB 22 está sendo disputado por Arthur Aguiar, Eliezer e Douglas Silva.