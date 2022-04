Laís Caldas do BBB 22 publica vídeo de reencontro com Gustavo Marsengo

Gustavo foi eliminado na terça (19), com 81,53% dos votos, mas só reencontrou a namorada nesta sexta (22). A médica chegou a postar em seus stories que havia planejado uma surpresa, com comes e bebes e também pétalas de rosa na cama do hotel em que está hospedada no Rio de Janeiro.

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Os ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsenga resolveram continuar mesmo o romance após confinamento do reality. O brother chegou até a dispensar cantada de Anitta, confirmando que está comprometido com a médica.

