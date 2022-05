Rodrigo Mussi divulga carta em primeira aparição e diz viver 'nova chance'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-BBB Rodrigo Mussi escreveu em um caderno e postou uma mensagem em seu Instagram neste domingo. Mussi sofreu um acidente de carro em 31 de março e recebeu alta hospitalar no dia 28 de abril após ter sido internado na UTI.

Essa é a primeira vez que o ex-BBB aparece após o acidente. Na foto, além do texto escrito, aparece o braço de Rodrigo, acompanhado de uma legenda escrita em primeira pessoa.

"Aqui é o Rodrigo, vocês dizem que eu sou um milagre e eu acredito que não estou vivo atoa. Ainda estou assimilando tudo. Obrigado Deus por me dar uma nova chance, uma nova vida e um livro novo em branco nas mãos para escrever novas histórias", escreveu.

O ex-BBB continua: "Agora eu faço aniversário duas vezes por ano. Lembrem-se somos abençoados para abençoar Em breve estou de volta".

Rodigo Mussi sofreu um acidente de carro quando voltava do estádio do Morumbi após assistir a um jogo entre São Paulo e Palmeiras ao lado do amigo e também ex-BBB Gui Napolitano.

Ele estava no banco de trás do passageiro de um carro de aplicativo sem cinto de segurança e foi arremessado à parte da frente do carro após uma batida. Mussi sofreu traumatismo craniano, além de outras fraturas pelo corpo. Ele passou por cirurgia na cabeça e em uma das pernas.