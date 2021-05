Rodrigo Fagundes e Wendell Bendelack anunciam que irão se casar

Hoje, Fagundes desponta na segunda temporada da série "Impuros", disponível no Globoplay. Bendelack também participa da série, além de ser roteirista colaborador de "Nos Tempos do Imperador", nova novela das 18h da Globo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os atores Rodrigo Fagundes, 50, e Wendell Bendelack, 47, anunciaram recentemente que irão oficializar a união, que já dura 18 anos, e irão se casar. A revelação foi feita pelo casal durante uma conversa online com no Gshow.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.