Morte de MC Kevin foi acidental, diz laudo da perícia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O laudo pericial sobre a morte de MC Kevin concluiu que a queda "teve como causa aparente um acidente". O funkeiro morreu na noite do último domingo, ao cair da varanda de um quarto de hotel no Rio de Janeiro.

A informação foi obtida pelo jornal O Globo. O documento ainda aponta que não havia indícios de briga ou ações violentas no quarto 502 do hotel onde o cantor estava hospedado.

O quarto de onde ocorreu a queda teve foi acessado quatro vezes no intervalo de cerca de uma hora, revelou a perícia. Para isso, foram usados quatro cartões diferentes ainda antes da chegada do resgate.

O cantor morreu após cair da varanda do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, no domingo (16). Ele foi socorrido ainda com vida ao lado da área da piscina, após bater a cabeça em uma barreira de vidro, que cercava o local. Levado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Miguel Couto, o funkeiro não resistiu aos ferimentos e morreu.

O laudo do IML (Instituto Médico Legal) do Rio de Janeiro indica que a causa da morte do cantor Kevin Nascimento Bueno, conhecido como MC Kevin, 23, foi traumatismo craniano provocado por ação contundente (violenta). O exame toxicológico ainda é aguardado pela polícia que investiga o caso.

Segundo o laudo, ao qual a reportagem teve acesso, o músico apresentava três fraturas na região da face --osso nasal, maxilar e mandibular-, e em outras dez costelas, sendo nos "sétimos primeiros arcos costais anteriores a esquerda e três primeiros posteriores a esquerda".

Ainda de acordo com o laudo do IML, MC Kevin apresentava também hemorragia subaracnóidea difusa (no espaço entre o cérebro e a membrana que o reveste) e hemorragia subdural em região occipital (entre o encéfalo e o crânio).

CARREIRA

Conhecido por sucessos como "Cavalo de Troia", "Favelado Vencedor" e "O Menino Encantou a Quebrada", Kevin contava com 8,6 milhões de seguidores no instagram e 537 mil no YouTube. O artista já fez parcerias com outros artistas do gênero como MC Guimê e Igu. Nascido na Vila Ede, bairro da zona norte de São Paulo, lançou o último álbum "Fênix", recentemente.

Pouco mais de um mês antes de morrer, MC Kevin lançou a faixa "Minha Última Música". A letra, que trata de alguém que trocou o crime pela música e que "vê o melhor da vida sempre andando pra frente" traz também momentos melancólicos. Em um trecho a canção fala sobre "parar", "dar um tempo" para repensar a vida. "Eu tô cansado de cantar, vou dar um tempo. Eu posso parar. Depois eu volto pro funk. Joga o tapete vermelho pra eu passar. Vou ficar um tempo distante, paz. Na minha vida, eu tô cansado de inveja. Eu vou aproveitar pra gastar meus milhões bem longe. Tô só pedindo um tempo pra minha vida repensar É hora do descanso do gigante. É que a liberdade, tá f*** a realidade, vê que o mundo tá acabando", diz a música.