Cantor do Br'Oz, Jhean Marcell é internado na UTI com Covid-19

"Vem um filme na cabeça de quando começamos em 2003. Foi justamente no mesmo estúdio que tudo aconteceu, e ter novamente o resgate da história pelo ponto de partida, nos deixa ainda mais felizes", conta André Marinho, membro do Br'Oz.

A nova música tem referências ao grande sucesso de 2003 e o grupo canta e faz coreografias como faziam antes. A faixa inédita irá misturar o pop do início da carreira com trap, reggaeton, violões latinos, percussão brasileira e divisão de vozes no estilo do K-pop.

Em abril, a banda Br'Oz voltou ao cenário musical 18 anos após o lançamento de seu último single, "Prometida" que ficou entre as cinco mais tocadas do Brasil em 2003. Agora o quarteto lança "Insana", música inédita que terá um clipe dirigido por Rick Bonadio, 51.

Bruna Barcelos, esposa do artista, escreveu pedindo orações para Marcell. "Pessoal, estou aqui invadindo a conta do marido pra pedir a oração de vocês. Jhean foi internado quinta, hoje seguiu pra UTI pra ser bem cuidado por lá. Pra quem não sabe, ele atestou positivo para a COVID. Ficou sendo cuidado em casa, mas quinta, devido à baixa saturação foi pro hospital", escreveu Bruna.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jhean Marcell, 39, integrante da banda Br'Oz, está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) devido a complicações em decorrência da Covid-19. O anúncio foi feito pela família no Instagram do cantor neste sábado (22)

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.