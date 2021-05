Marcello Melo Jr. se classifica para semifinal da Super Dança dos Famosos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aconteceu neste domingo (16) a segunda disputa da Super Dança dos Famosos, quadro tradicional do Domingão do Faustão que ganhou edição especial para homenagear o último ano do apresentador na Globo. Marcello Melo Jr., 33, levou a melhor e garantiu vaga na semifinal da competição.

O ator, que foi campeão da disputa em 2014, teve como oponentes Juliana Didone, 36, campeã em 2006, e Rodrigo Simas, 29, campeão em 2012. As apresentações ocorreram em dois ritmos: forró e rock, diante da jornalista Maju Coutinho, da modelo Carol Ribeiro e do cantor Daniel no júri artístico, e Anselmo Zolla e Suellem Morimoto, compondo o júri técnico.

A pontuação das duplas foi a seguinte: 119,7 para Marcello Melo Jr. e Jaque Ciocci; 119,6 para Rodrigo Simas e Nathália Ramos, e 119,1 para Juliana Didone e Igor Maximiliano.

Nesta versão da competição, a disputa é em esquema de mata-mata. Ou seja, a cada semana apenas uma das duplas vai avançar direto para a semifinal. As outras duas ainda poderão tentar voltar à atração depois, na fase de repescagem.

Na semana passada, Maria Joana, 34, levou a melhor e garantiu vaga na semifinal da competição. A atriz, que foi campeã da disputa em 2017, teve como oponentes as colegas de profissão Claudia Ohana (vice-campeã em 2012) e Mariana Santos (3ª colocada em 2015).

As três também se apresentaram nos ritmos forró e rock. A dança foi realizada diante dos jornalistas Cléber Machado e Cristina Padiglione e da cantora Simaria Mendes, no júri artístico, e JC Viola e Camila Lobo, compondo o júri técnico.