Roberto Carlos se muda para centro de treinamento do Real Madrid em meio a processo de divórcio, diz site espanhol

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ex-jogador da seleção brasileira e do Real Madrid, Roberto Carlos, 51, tem dormido o centro de treinamento do clube espanhol. Atual comentarista da TV oficial do time dos merengues, ele enfrenta uma briga judicial pela fortuna avaliada em R$ 1 bilhão, que inclui imóveis, contratos publicitários e investimentos, após o fim do casamento com Mariana Luccon.

Casados desde 2009, eles enfrentaram uma crise recentemente e decidira pelo divórcio. Segundo o portal Estadio Deportivo, da Espanha, Mariana continua na mansão do ex-casal que fica em Madrid. Já os pais de fisioterapeuta estão na segunda casa do ex-lateral na capital espanhola, o que levou a ficar temporariamente no CT do Real Madrid.

Roberto Carlos e Mariana Lucon são pais de duas filhas:Manuela, 14 e Marina, 7. O ex-jogador, no entanto, tem mais nove filhos, frutos de outros relacionamentos e que se encontram espalhados pelo mundo.

O complexo esportivo do Real Madrid foi inaugurado em setembro de 2005 fica situado no Parque de Valdebebas. Em um prédio em forma de T estão os vestiários, ginásios, salas de conferências, escritórios, piscinas, centro médico e sala de imprensa. Ainda existem dois anexos que servem como hotéis para os atletas das equipes de futebol e outros esportes do clube.