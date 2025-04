Homem obcecado por Scarlett Johansson é preso após ameaça de atentado com bomba

Ele já tinha quatro mandados de prisão em aberto no estado norte-americano do Kentucky. Agora, foi indiciado por falso testemunho de um incidente e ameaça de dano em massa.

Segundo o New York Post, o homem de 48 anos de nome Michael Joseph Branham, que há pelo menos um ano corre atrás da atriz e diz ser pai do filho dela, foi detido em Manhattan. Ele tem uma tatuagem no peito com um coração e o nome de Scarlett.

