Stray Kids faz shows em SP neste fim de semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda sul-coreana Stray Kids, fenômeno do gênero do K-pop, traz a sua turnê mundial " " a São Paulo neste fim de semana, após passagem pelo Rio de Janeiro.

O grupo musical, que acumula hits como "Chk Chk Boom" e "I Like It", se apresenta no sábado (5) e no domingo (6) no palco do Estádio Morumbis, região oeste da capital paulista.

A boy band, formada por oito membros, surgiu em 2017 graças a um reality show homônimo da Coreia do Sul e já alcançou mais de 10 milhões de ouvintes mensais em sua conta no Spotify.

Os integrantes Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin, e I.N também já participaram como headliners de importantes festivais em 2024, como o Lollapalooza em Chicago, nos Estados Unidos, o I-Days, em Milão, na Itália, e o BST Hyde Park, que acontece na cidade Londres, na Inglaterra.

Veja, a seguir, dicas de como se preparar para as apresentações na cidade, incluindo como chegar e ir embora e como se proteger em dias de chuva.

AINDA DÁ PARA COMPRAR INGRESSOS?

Sim. Na modalidade inteira, ainda há tíquetes disponíveis para o sábado (5) nos setores pista (R$ 590) e cadeira superior (R$ 750). Já para o domingo (6), dá para comprar bilhetes nos setores pista (R$ 590),pista premium (R$ 920), cadeira superior (R$ 750) e arquibancada (R$ 460).

Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Ticketmaster ou, sem taxa de serviço, na bilheteria do shopping Ibirapuera, localizada na região sul da cidade (av. Ibirapuera, 3.103, Indianópolis).

Também é possível comprar as entradas no estádio na data do show. Os endereços divulgados pela organização do evento ficam nos portões 15 (av. Giovanni Gronchi, 1.866) e 2 (pça. Roberto Gomes Pedrosa, s/n°).

As vendas iniciam às 10h e vão até o início da apresentação, a depender da disponibilidade de bilhetes e de complementos de meia-entrada.

Além disso, existem as opções de camarotes na arena. Confira os pacotes a seguir:

Clube Oitta: oferece entre os atrativos vista frontal para o palco, banheiro dentro do camarote,

buffet de comida japonesa do restaurante Ken Zushi, open bar com cervejas, destilados, água, refrigerantes, sucos e coquetéis (a partir de R$ 3.000)

One: garante vista privilegiada do palco, banheiros e, também, open bar e open food (R$ 1.000)

Stadium: tem uma área de 1.500 m² climatizada, deck frontal, open bar e open food, com petiscos, salgados, jantar com pratos quentes, cerveja, uísque Jack Daniels, drinques, refrigerantes e água. (R$ 1.750, para o show do sábado)

COMO CHEGAR AO MORUMBIS?

Quem for de transporte público pode descer na estação de metrô São Paulo-Morumbi, da linha 4-Amarela. Ela ficará aberta até à 1h para embarque.

As demais estações da linha 4-Amarela (Luz, República, Higienópolis-Mackenzie, Paulista, Oscar Freire, Fradique Coutinho, Faria Lima, Pinheiros, Butantã e Vila Sônia), assim como as das linhas 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda, permanecerão abertas até o mesmo horário apenas para desembarque e transferências

Ao sair do local, basta seguir pela avenida Jorge João Saad até a praça Roberto Gomes Pedrosa, onde fica o Morumbis. A caminhada leva cerca 15 minutos. Também é possível fazer o trajeto de táxi, aplicativo de transporte ou ônibus, mas a locomoção pode ser um pouco complicada, já que algumas ruas nos arredores do estádio estarão interditadas.

Outra opção é checar o site da SPTrans para saber se é atendido por uma das linhas que chegam ao estádio (5119-10, 5119-22, 809J-10, 647A-10, 647P-10, 746H-10, 807J-10, 807M-10, 775F-10, 775F-31, 756A-10, 8028-10, 8029-10 e N742-1). É importante verificar possíveis atualizações nas rotas em alguma das datas.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), as avenidas Giovanni Gronchi, Jorge João Saad e Jules Rimet e a praça Roberto Gomes Pedrosa poderão ter seus acessos bloqueados a partir das 13h.

Na saída do evento, a operação afirma que a praça Santos Coimbra e a rua Corgie Assad Abdala também poderão ser bloqueadas. Mais informações estão disponíveis no site da companhia.

ONDE ESTACIONAR?

Dá para deixar o veículo estacionado nos arredores do estádio do Morumbi. As opções mais próximas ficam nas avenidas Giovanni Gronchi, com acesso aos portões 2, 15A, 15B, 16A, 16B, 17A e 18, e Padre Lebret e Jules Rimet, com acesso aos portões 3, 4, 5A, 5B, 6A e 6B.

Também existem estacionamentos mais afastados, nas proximidades da estação São Paulo-Morumbi, como nas ruas Lício Marcondes do Amaral e Ângelo Colucci. No Butantã Shopping, por exemplo, é possível reservar vagas antecipadamente pelo site da Estapar ou pelo aplicativo Zul+. Para carros, por exemplo, o custo é de R$ 130 e é preciso fazer uma caminhada com duração de 20 a 25 minutos.

A QUE HORAS OS PORTÕES SERÃO ABERTOS?

O público pode entrar no estádio a partir das 15h30, mas alguns fãs chegam muito antes disso. O grupo, por sua vez, deve subir ao palco às 19h30.

QUAIS SÃO OS ITENS PROIBIDOS?

Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável

Go-pro (ou similares)

Tablets

Cartazes de qualquer tipo

Guarda-chuvas

Recipientes ou garrafas com embalagens rígidas (incluindo copos térmicos)

Bebidas alcoólicas

Materiais ou objetos que possam causar ferimentos

Armas de fogo ou branca de qualquer espécie

Copos de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem

Fogos de artifício

Papel em rolo, jornais, livros, jogos de carta e revistas

Bandeiras e faixas com mastro

Capacetes de motor ou similares

Correntes, cinturões e pingentes que sejam pontiagudos

Roupas ou acessórios com partes pontiagudas que podem machucar

Drogas ilegais, substâncias tóxicas, medicamentos sem receita médica ou produtos compartilhados com outras pessoas por motivos médicos (se for necessário levar medicamentos, é preciso apresentar a receita médica em seu nome)

Desodorante, cosmético ou perfume em recipientes com volume superior a 90 ml

Materiais destinados à fabricação de bombas ou que possam causar incêndios

Laser, walkie-talkie e drones

Pistolas de água, cadeiras, panfletos e adesivos

Animais (exceto cães-guias, que devem estar identificados ao acompanhar seus tutores)

Utensílios de armazenagem

Cadeiras ou bancos

Bastão para tirar foto,

Buzinas de ar

Mochilas ou bolsas maiores do que 30x15x20 cm

Outros objetos que possam causar risco, dano ou importunação, sujeitos ao critério de produção, segurança e policiamento no local

Camisetas de time de futebol

Cigarro eletrônico

Mini ventilador portátil

E SE CHOVER?

A alternativa é levar capas de chuva ou comprá-las na frente do estádio, já que guarda-chuvas são barrados na entrada do evento. Mas atenção: nos arredores da arena, o preço costuma ser salgado.

Botas ou galochas também são sugestões para escapar dos alagamentos nas vias ao redor e dentro do estádio, além de zip locks e bolsas impermeáveis para proteger documentos, dinheiro, ingressos e celulares.

Não se esqueça de levar um casaco –segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura na capital paulista deve cair para a faixa entre 16°C e 19°C, no sábado (5), e de 15°C a 21°C, no domingo (6).

World Tour

Quando 5 e 6 de abril, às 19h30

Onde Morumbis - pça. Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi, região sul

Preço a partir de R$ 590

Link: https://www.ticketmaster.com.br/list/STRAY%20KIDS