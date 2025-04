Daniele, João Pedro e Maike estão no paredão

O BBB 25 está no "modo turbo", rumo à final, que está prevista para acontecer no dia 22 de abril.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A formação de paredão nesta sexta-feira (4) acabou mal para Daniele Hypolito, João Pedro e Maike. O trio está disputando os votos do público e o menos votado será eliminado no domingo (6).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.