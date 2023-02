Rihanna afirma que não há melhor momento para voltar aos palcos do que no Super Bowl

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rihanna, 34, que não se apresenta desde 2016, quando lançou "Anti", marcou para este domingo (12) o retorno aos palcos. A cantora se apresenta nesta noite no intervalo do Super Bowl, liga de futebol americano, com início previsto para às 20h30.

