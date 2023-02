Sophie Charlotte homenageia Gal Costa em bloco do Baixo Augusta

As duas, inclusive, posaram juntas nos bastidores. Com um top e saia dourados e os cabelos volumosos, à la Gal, Sophie afirmou que é "um sonho" poder interpretar a cantora no Carnaval 2023. Quem também marcou presença no bloco foi a cantora Marina Sena e Daniel Oliveira, marido da atriz.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Sophie Charlotte homenageia a cantora Gal Costa, morta em novembro de 2022, no bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, em São Paulo, neste domingo (12). A atração é a mesma da qual Alessandra Negrini é rainha.

