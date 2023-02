David Jolicoeur, do trio de hip hop De La Soul, morre aos 54 anos

A data marca o 34º aniversário de lançamento do álbum de estreia da banda, "3 Feet High and Rising".

Recentemente, foi divulgado pelo portal americano Variety que o De La Soul entrará nos serviços de streaming pela primeira vez no dia 3 de março. Segundo o anúncio, os seis primeiros dos oito álbuns do grupo serão disponibilizados.

David Jolicoeur nasceu em 21 de setembro de 1968 no Brooklyn, e se mudou para Long Island com a família quando ainda era criança.

De acordo com o jornal New York Time, Jolicoeur enfrentava uma insuficiência cardíaca, falando sobre o tema inclusive publicamente.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O músico David Jolicoeur, do trio De La Soul, morreu aos 54 anos. A informação foi confirmada neste domingo (13) pelo agente do grupo, Tony Ferguson. A causa da morte não foi divulgada, nem a data ou local exato da morte de Jolicoeur.

