Rafael Zulu e Aline Becker anunciam que esperam primeiro filho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rafael Zulu, 38, e a personal trainer Aline Becker confirmaram neste sábado (3) que esperam o primeiro filho. Juntos desde agosto de 2019, o casal publicou um vídeo em uma rede social para anunciar a chegada do bebê -eles ainda não sabem o sexo da criança. O ator já é pai de Luiza, fruto de outro relacionamento.

"Estava agoniado para dividir com vocês que estão diariamente comigo aqui no Instagram e na vida, essa notícia que já toma conta do meu dia a dia algumas semanas. Já adianto que poucas vezes na minha vida me senti tão feliz", disse o ator, em seu perfil no Instagram.

"Para ela uma confusão de sentimentos quando recebeu o exame de 'positivo', para mim um: 'graças a Deus mais uma vida', e que bom que a mãe é o amor da minha vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês: há exatos 14 anos tive a oportunidade de ser pai pela primeira vez, e hoje Papai do Céu me deu novamente esse presente", prossegue.

O ator afirma ser muito sortudo e que amo ser pai. "Não vou me estender muito, só quero mesmo dizer que o papel de 'ser pai' é muito mais do que ser somente parceiro da mãe... penso que ser referência e exemplo está num lugar de peça fundamental em tempos que estamos."

"Tenho dito a seguinte frase: 'O mundo está precisando, gente boa'. Peço a Deus que nosso filhotinho (a), seja gente boa para caramba. Por fim, que de fim não tem nada... quero poder dizer para Aline, que é o amor da minha vida, que minha felicidade de ser pai novamente está totalmente ligada ao amor que tenho por ela", diz o ator.

Em uma rede social, Aline Becker também publicou o mesmo vídeo de Zulu, mas afirmou em texto que a descoberta da gravidez lhe gerou uma confusão de sentimentos. "Foi o que eu senti quando vi o teste de farmácia com dois riscos confirmando nossa gravidez."

"Tudo bem que desde pequenina eu pedia a Deus um filho com 28 anos, mas conforme o tempo foi passando os planos foram mudando, mas foi, Deus já tinha atendido mais um pedido meu. E aí quando o plano é D'ele eu não me meto. Apenas aceito e agradeço! E foi assim desde então. Deus deu a mim o poder de gerar uma vida dentro da minha própria vida, e eu não tenho palavras que alcancem esse sentimento. É uma magia misturado com força que surge aqui dentro. Algo realmente inexplicável!"

Becker também ressaltou a data em que eles divulgaram a notícia, véspera da Páscoa. "Não poderíamos ter um dia melhor para expor isso nas redes sociais, afinal de contas hoje é um sábado de Páscoa, dia que antecede a ressurreição de Jesus Cristo. Estava louca para compartilhar com vocês essa notícia, mas esperamos passar aqueles três meses mais delicados de uma gestação para de fato publicar."