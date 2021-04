Tatá Werneck, Mônica Martelli e famosos pedem orações para Paulo Gustavo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mônica Martelli, Tatá Werneck, Déborah Secco, Marcelo Serrado, a ex-presidente Dilma Rousseff e outros famosos publicaram nas redes sociais pedidos de orações e energias positivas para Paulo Gustavo, 42, que está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital no Rio de Janeiro com Covid-19.

Na sexta (2), a assessoria de imprensa do ator e humorista informou, por meio de um comunicado, que o estado de saúde dele se agravou, e que Paulo Gustavo está respirando com a ajuda de ECMO (oxigenação por membrana extracorpórea), equipamento que age como um pulmão artificial e oxigena o sangue fora do corpo.

"Optamos pelo início da terapia coadjuvante com ECMO, com o objetivo de permitir uma melhor recuperação da função pulmonar. Após o agravamento ocorrido, a situação permanece estável nas últimas horas", informou a equipe médica.

O equipamento é usado, normalmente, apenas em pacientes muito graves, quando nem a ventilação mecânica nem a pronagem estão dando conta.

"Amigos, Paulo vai ficar bem. O bom dele ser amado por tanta gente é que são milhões de pessoas mandando energias positivas pra ele. Por favor, emane só energia de cura pra ele. Não projete medo. Só imagine ele fazendo "Minha Mãe É uma Peça 4" e fazendo todo mundo gargalhar", escreveu Tatá Werneck no Twitter.

Amiga do ator, Mônica Martelli publicou um vídeo em que ela e sua irmã, Susana Garcia, estão em uma cama com Paulo Gustavo, que faz diversas piadas sobre os três dormirem juntos. "Meu irmão, meu melhor amigo, meu parceiro de vida. estamos te esperando. Volta logo. Tá tudo triste aqui fora sem você. Você transforma a vida das pessoas com o seu poder de fazer a gente rir", afirmou ela.

A ex-presidente Dilma Rousseff publicou uma foto ao lado do humorista e disse que se une às preces pela recuperação dele. "Estamos aqui nas boas vibrações. Saúde, Paulo Gustavo. O Brasil todo torce por você. Um beijo", escreveu ela.

Déborah Secco também pediu boas energias para a recuperação do artista e de todos que estão lutando contra a Covid-19. "É sobre acreditar que, logo logo, Paulo vai estar de volta arrancando gargalhadas de todo mundo. É sobre buscar confortar todos que têm nesse momento um amigo, um familiar, um amor precisando de fé, esperança e saúde... é sobre como eu me sinto hoje. Com fé de que já deu tudo certo", afirmou ela.

"Com muita fé em Deus, você vai sair dessa, Paulo Gustavo. Muito ar a ele e a todos que se encontram enfermos nesse momento", publicou Marcelo Serrado. "Torcendo muito por sua recuperação, querido Paulo Gustavo. Peço aqui nesse post boas energias, oração e fé pela saúde de todos. Desse nosso companheiro e de todos que estão passando por momentos tão difíceis como esse. Meu Deus, que dias", escreveu Paolla Oliveira.