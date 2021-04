Rodolffo compara peruca ao cabelo de João Luiz e é acusado de racismo no "BBB21"

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rodolffo foi acusado de racismo neste sábado (3) por diversos usuários das redes sociais após um comentário sobre João Luiz no BBB 21 (Globo). O cantor sertanejo comparou a peruca que está usando no Castigo do Monstro com o cabelo do colega de confinamento.

O professor mineiro, que chegou a chorar depois, revelou ter ficado chateado com a situação em conversa com a amiga Camilla de Lucas na despensa. "Eu estava ajudando os meninos a colocar a roupa do Monstro e aí, na hora de colocar a peruca, o Rodolffo falou assim: 'Nossa, o meu cabelo está igualzinho ao do João'", relatou.

A influenciadora disse ter percebido que João estava chateado com algo. "Sabia que era alguma coisa relacionada a isso", afirmou. João prosseguiu com a história. "Aí eu fiz assim: 'Não, não tá igual, é diferente'. Falei só isso", contou.

O Castigo do Monstro se chama "Idade da Pedra" e consiste em ficar vestido como homem das cavernas, segurar sempre um tacape. Sempre que uma música toca, os castigados (além de Rodolffo, Caio) precisam ir até uma base no gramado e ficar se movimentando até o som parar.

"Fiquei muito desconfortável e não consegui dizer que não achei legal", lamentou João. "Acho que ele nem percebeu que eu não achei legal. Foi chato, muito chato. Fiquei pensando: 'Não sou o homem das cavernas só porque meu cabelo é desse jeito'."

"Para mim dói mais que um murro na cara, é muito doido", afirmou. "Na hora que aconteceu, eu fui para um lugar na minha cabeça que eu não imaginei que eu precisaria acessar, entendeu? E ao mesmo tempo, é aquele papo que eu tive lá no quarto assim com você, eu não quero tá nesse lugar de ficar toda hora corrigindo, sabe?"

O comentário revoltou diversos internautas, que acusaram o cantor de racismo. "O cabelo do João Luiz é lindo!", comentou um deles. "Quem já sofreu racismo assim, disfarçado de piada, sabe o quanto essa agressão deixa a gente paralisado. Próximo paredão Rodolfo tem que sair com novo recorde."