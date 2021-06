'Procurei construir pontes', diz Huck ao lançar documentário sobre o Brasil

O filme, que estará disponível no Globoplay, também será exibido pelo canal pago GNT logo após o Papo de Segunda. Huck, aliás, estará no programa de Fábio Porchat, Chico Bosco, João Vicente de Castro e Emicida para promover o documentário.

"A pandemia levou o mundo a uma transformação involuntária e dolorosa", avalia ele. "[O filme] é parte do meu olhar curioso e de uma vontade legítima de escutar e aprender. Uma busca por ideias, pensamentos, reflexões e propostas que possam fazer do mundo um lugar possível, mais afetivo e eficiente."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luciano Huck, 49, resolveu exercitar seu lado documentarista. O apresentador do Caldeirão do Huck (Globo) lança nesta segunda-feira (7) o longa-metragem "2021: O Ano Que Não Começou", no qual reflete sobre o futuro do Brasil e do mundo.

