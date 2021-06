Gil do Vigor se emociona ao receber primeiro exemplar de seu livro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, se emocionou ao receber o primeiro exemplar do seu livro, "Tem que Vigorar", que será lançado na quinta-feira (10) pela Editora Globo. Ele comemorou a conquista com a mãe e a irmã e compartilhou o momento em um vídeo emocionante publicado no Instagram.

O livro do ex-participante do Big Brother Brasil 2021 tem 128 páginas e traz a sua história de vida com depoimentos de sua mãe, Jacira Santana, e de famosos, como Xuxa e Deborah Secco. Ele já teve 5.000 cópias vendidas na pré-venda, segundo a Globo Livros.

No vídeo, Gil mostra a capa do livro e uma mensagem escrita por Xuxa. Ele diz: "Chorei relendo esses dias!". Em seguida, o ex-BBB vira para a irmã deitada em uma cama e fala: "Eu tenho um livro". Ela o abraça chorando. A mãe do ex-BBB também mostra o livro e diz: "Está muito lindo gente, estou muito emocionada".

"Vigorosos e vigorentos, é com muito regozijo que o primeiro exemplar do meu livro chegou!!! Quanta emoção! A gente até chorou. Dia 10 é o lançamento de 'Tem Que Vigorar!' Estou pensando em ler alguns trechos aqui para vocês. O que acham?", escreveu nas redes sociais.

Na semana passada, o ex-BBB participou de uma campanha com Lucas Penteado em homenagem ao amor ao mês do Orgulho LGBTQIA+. A dupla, que trocou o primeiro beijo entre dois homens da história do BBB (Globo), foi chamada pelas Casas Bahia para falar sobre amor sem preconceitos.

A informação inicial era de que a campanha seria de Dia dos Namorados, o que acabou causando algum estranhamento. Fãs do economista não gostaram de vê-lo com o ex-affair. Isso porque, de acordo com parte de seus seguidores, Lucas não puxava mutirões para ajudá-lo a ficar no reality show e costumava declarar que sua preferida para vencer era Juliette.

O conceito da campanha é "Se Você Pensa que Armário É Só para Guardar Coisas e Não Sentimentos, Você Não Está Sozinho". Assinado pela agência VMLY&R, com produção da Cine, o comercial estreia no intervalo do Fantástico (No vídeo, a dupla vai aparecer em um galpão repleto de armários, nos quais frases retiradas das redes sociais serão projetadas. De dentro deles, sairão casais do mesmo sexo em gestos de carinho. Um deles, no entanto, vai ficar fechado e mostrará a seguinte frase: "Tudo bem, tudo tem seu tempo".

Ao final, Gil dirá: "Existe uma força muito mais poderosa que o preconceito". Ao que Lucas vai completar: "O amor!". A trilha sonora fica por conta da música "Flutua", de Johnny Hooker, considerado um dos novos hinos da comunidade LGBTQIA+.