Lista de indicados do MTV MIAW 2021 traz Anitta, Karol G e Danna Paola

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A MTV LA divulgou nesta segunda-feira (7) a lista de indicados ao MTV MIAW Awards América Latina. As cantoras Karol G e Danna Paola lideram a preferência com seis e cinco indicações, respectivamente.

As cantoras dividem as indicações com Sebastián Yatra, J Balvin, Kali Uchis, Christian Nodal, Billie Elish, Anuel AA, Selena Gomez, Cazzu, Manuel Turizo, Justin Bieber, The Weeknd, Olivia Rodrigo, Jhay Cortez, Gera MX, Lele Pons, Guaynaa e Tini.

Na categoria musical “Artista MIAW”, a mais celebrada, foram indicados Danna Paola, J Balvin e Karol G. Já Rosé, Blackpink, Seventeen e (G)-IDLE disputam a preferência no “Domínio K-Pop”.

Na categoria “Bomba Viral”, que premia os vídeos e fenômenos virais mais comentados e compartilhados do ano, está o esperado reencontro de RBD.

Anitta também não ficou de fora da lista e concorre na categoria Bichota Del Año, que premia as mais autênticas divas da internet. Ela disputa o prêmio com Jimena Jiménez, Herly, Ana Lago, Nathy Peluso, Karol G, Karime Pindter e Jaylin Acashore

Essa quarta edição do prêmio terá 32 categorias e os fãs poderão votar no site oficial https://miaw.mtvla.come também no Instagram e Twitter usando as hashtags correspondentes a cada indicado.

VEJA A LISTA DOS INDICADOS

ICONO MIAW

Kimberley Loaiza

Kunno

Kenia OS

Domelipa

Jashlem

Jimena Jiménez

Brianda Deyanara

Rod Contreras

Creador Del Año

Kimberley Loaiza

Amadora

Caín Guzmán

Darian Rojas

Ralf

Ignacia Antonia

Legna Hernández

Kevlex

Creador Global

Martinez Twins

Naim Darrechi

Charli D’Amelio

Dixie D’Amelio

Lele Pons

Bella Poarch

Noah Beck

STORIADOR MIAW

Luisito Comunica

Elán

Juanpa Zurita

Paco de Miguel

Danna Paola

Bad Bunny

Kenia OS

Kim Shantal

FAV NUEVA ESCUELA

Aaron Mercury

Ingratax

Mau López

Carlota Madrigal

Melipandda

Augusto Gimenez

Marian Krawstor

Amaranta

BOMBA VIRAL

El Niño Del Oxxo

La Chilindrina En Biniki

El Reencuentro de RBD

Ay Rico Rico Rico

Las Iñas Del Cumpleaños

Máteme Ese Recuerdo De Ese Amargo Amor

#SilhouetteChallenge

Ciclovía De Puebla

ES MUY CRINGE

Paty Navidad Conspiranoica

Pelea Fake Mariana Rodríguez y Bárbara Del Regil

Trump No Acepta Derrota

Fails De Alfred Adame

Golpiza Campo de Golf

El Chico Gucci

Pepillo Origel Se Vacuna

López-Gatell de Vacaciones

FILÓSOFO VIRAL

Mane

Josi

La Más Perdidas

Cardi B

Pamela Chup

Trixy Star

Camilo Pulgarin

COREO CRAK

Kunno

Rod Contreras

Mont Pantoja

SamuelLópez

Iamferv

Libardo Isaza

Los Siblings

Itsmitch

LIPSYNC MASTER

Érika Buenfil

Orson Padilla

JD Pantoja

Celes Salas

Carolina Díaz

Fernando Lozada

Sebastián Yatra

Macarena García

TEAM DEL AÑO

Privé

Team Ken

Team Fénix

Mansión Lit

DIablos

MS

Cheli House

FANDOM

Jukis

Blinks

BTS Army

Keninis

Dreamers

Cachers

Team Ken Fandom

CNCOwners

CELEBRITY CRUSH

Joaquín Bondoni

Harry Styles

Boggi

Hadassah

Macarena Achaga

Billie Eilish

Ester Expósito

Victor Pérez

PAREJA EN LLAMAS

Camilo & Evaluna

Zuribeso

Jearin

Lele & Guaynaa

Ilika Cruz & Vane Amador

Nodeli

Calle & Poché

Jukilop

STREAMER DEL AÑO

Auronplay

Missasinfonía

Arigameplats

Coscu

Windygirk

Juan Guarnizo

El Kun Agüero

OBSESIÓN GAMER

Among Us

Fall Guys

Fortnite

GTA V

League of Legends

Free Fire

Call of Duty: Warzone

KILLER SERIE

Wandavision

Handmaid’s Tale

Euphoria

Luis Miguel, La Serie

The Mandalorian

El Internado: Las Cumbres

The Boys

Emily In Paris

REALITY DEL AÑO

Acapulco Shore

Quién Es La Máscara?

Guerreros

Shark Tank

La Más Draga

Exatlón

AMO DEL PODAST

La Cotorrisa

Creativo

El Frasco

Leyendas Legendarias

En Cortinas Con Luisito

Karime Kooler

Radio Divaza

Niñas Bien

COMEDIA TODO TERRENO

Paco de Miguel

Mario Aguilar

Backdor

Herly

Memelas De Orizaba

Se Rentan Cuartos

La Resolana

Borat

BICHOTA DEL AÑO

Jimena Jiménez

Herly

Ana Lago

Nathy Peluso

Karol G

Anitta

Karime Pindter

Jaylin Acashore

ARTISTA MIAW

Karol G

Bad Bunny

J Balvin

Maluma

Rauw Alejandro

Danna Paola

C. Tangana

Natti Natasha

ARTISTA + CHINGÓN MÉXICO

Danna Paola

Gera MX

Christian Nodal

Mon Laferte

Reik

Aleman

ARTISTA + DURO COLOMBIA

Karol G

Piso 21

J Balvin

Camilo

Maluma

Sebatián Yatra

ARTISTA + IDO ARGENTINA

BZRP

Khea

Nicki Nicole

Duki

Tini

Cazzu

HIMNO VIRAL

“Pareja Del Año” – Sebatián Yatra, Myke Towers

“Lá Tóxica” – Farruko

“El Makinon” – Karol G, Mariah Angeliq

“Se Te Nota” – Lele Pons & Guaynaa

“BZRP Music Sessiosn #36” – BZRP & nathy Peluso

“Reloj” – Rauw Alejandro x Anuel XX

“Hecha Pa’ Mi'” – Boza

“Quien Te Crees?” – MC Davo feat. Calibre 50

EMERGENTE

Leon Leiden

Humbe

Renee

Natanael Cano

Yendry

Mario Puglia

Bratty

María Becerra

VIDEO DEL AÑO

“Nominad/Hong Kong” – C. Tangana, Jorge Drexler y Andrés Calamaro

“Telepatía” – Kali Uchis

“Niño” – Ed Maverick, Muelas de Gallo

“La Noche de Anoche” – Bad Bunny x Rosalía

“Popular” – Zoé

“Ojos Noche” _ Elsa y Elmar feat. Carla Morrison

HIT DEL AÑO

“Bichota” – Karol G

“Dákiti” – Bad Bunny x Jhay Cortez

“Fiel” – Wisin, Jhay Cortez, Los Legendarios

“Telepatía” – Kali Uchis

“Hawái” – Maluma

“Botella Tras Botella” – Gera MX, Christian Nodal

“Relación Remix” – Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía, Farruko

“La Curiosidad” – Jay Wheeler, DJ Nelson, Myke Towers

HIT GLOBAL DEL AÑO

“drivers license” – Olivia Rodrigo

“Levitating” – Dua Lipa feat. DaBaby

“Golden” – Harry Styles

“Leave The Door Open” – Silk Sonic

“Save Your Tears” – The Weeknd

“Peaches” – Justin Bieber feat. Daniel Caesar, Giveon

“Kiss Me More” – Doja Cat feat. SZA

“Montero (Call Me By Your Name)” – Lil Nas X

MUSIC-SHIP DEL AÑO

“Lo Vas a Olvidar” – Billie Eilish, Rosalía

“Location” – Karol G, Anuel AA, J Balvin

“Baila Conmigo” – Selena Gonez, Rauw Alejandro

“La Nota” – Manuel Turizo x Rauw Alejdnro x Myke Towers

“No Bailes Sola” – Danna Paola, Sebatián Yatra

“Párteme La Cara” – C. Tangana, Ed Maverick

“La Noche de Anoche” – Bad Bunny x Rosalía

“Las Nenas” – Natti Natasha x Farina x Cazzu x La Duraca

DOMINIO K-POP

Rosé

Blackpink

BTS

IU

TXT

SEVENTEEN

TWICE

(G)I-DLE