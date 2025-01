Peças de Iris Apfel, ícone fashionista que morreu aos 102, serão leiloadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Iris Apfel, ícone fashionista que morreu em 2024, terá algumas das peças de sua coleção leiloadas.

A designer nova-iorquina viveu até os 102 e foi celebrada pelo estilo único. Sua marca registrada era o maximalismo, com óculos enormes, pulseiras de acrílico e roupas em cores fortes e contrastantes.

A seleção inclui mais de 200 peças de moda, acessórios e artigos de decoração que carregam a visão estética maximalista do ícone que inspirou gerações por quase meio século.

O leilão virtual "Unapologetically Iris: The Personal Collection of Iris Apfel" (ou "Iris Sem Pudores: a coleção pessoal de Iris Apfel", em tradução livre), da casa Christie's, vai aceitar lances online entre os dias 28 de janeiro a 13 de fevereiro.

Reverenciada pela originalidade, Apfel mesclava peças de luxo com itens garimpados, estilo conhecido como "high-low".

As peças, com lances a partir de US$ 100, também estarão em exibição presencial em três locais durante o período do leilão: no Miami Design District, na Flórida, no Colony Hotel, em Palm Beach d na Christie's de Nova York, no Rockefeller Center.

Entre as peças de vestuário do leilão, há roupas de grifes como Dior, Saint Laurent, Carolina Herrera, Miu Miu e Dries Van Noten.

Já quando se trata de itens para casa, tão cobiçados quanto os do closet, há objetos como uma escultura verde de resina que ilustra a própria Apfel andando de patinete, uma cadeira estampada com a imagem dela no estofado, uma estátua em formato de avestruz, entre outras peças.