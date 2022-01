Paulo André é novo ingressante no BBB 22, atleta foi semifinalista nas Olimpíadas e se tornou pai em 2021

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atleta olímpico Paulo André Camilo, 23, é mais um dos nomes confirmados para o grupo Camarote da 22ª edição do Big Brother Brasil (Globo). Ele foi semifinalista nos 100 metros rasos nas Olimpíadas de Tóquio 2020 e ganhou prata nos jogos Pan-Americanos de 2019.

Nascido em Santo André, ele é filho do ex-velocista Carlos Camilo, que representou o Brasil nos anos 1980 e atualmente é seu treinador. Em setembro de 2020, ele se tornou pai com o nascimento de seu primeiro filho, que também recebeu o nome de Paulo André. A chegada do filho foi anunciada em seu perfil do Instagram.

Seu nome estava entre os palpites mais recentes dos fãs e telespectadores do BBB, após a dica de Boninho que mostrava as mãos de participantes. O atleta esteve presente na Farofa da Gkay, que aconteceu em dezembro de 2021, no Marina Park Hotel, em Fortaleza.

Ele afirma ser movido a desafios e novas experiências. O atleta se considera tranquilo e não costuma se expor nas redes sociais, mas teme não conseguir manter sua estratégia com a convivência dentro da casa. "Jogar o jogo eu acho que vou conseguir, mas jogar com as pessoas vai ser meu principal desafio", disse.

Paulo André ainda diz que gosta de ousar nos looks com criatividade, e vê no BBB uma oportunidade de ir além do esporte, já que tem interesse no universo artístico. O atleta olímpico é ligado à música e toca violão e bateria.

Além de Paulo André, o ator Arthur Aguiar, o surfista Pedro Scooby e a bailarina Brunna Gonçalves também foram confirmados no grupo Camarote. O grupo pipoca conta com nomes como Luciano, Laís, Jessilane, Eliezer, Eslovênia, Lucas, Bárbara, Rodrigo, Natália e Vinícius.

A edição começa na próxima segunda-feira (17) e marca a estreia de Tadeu Schmidt na apresentação e repete a dinâmica de trazer famosos e anônimos para competir pelo prêmio.