BBB 22: Vinicius é 'influencer da baixa renda' e perdeu virgindade aos 22 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vinicius, 23, da cidade de Crato (CE), é mais um nome confirmado no Big Brother Brasil 22. Ele trabalha no restaurante da família e faz vídeos para ganhar uma renda extra nas redes sociais. "Sou influencer da baixa renda", brinca. Ele também afirma que costuma chamar a atenção em todos os lugares por onde passa e conta que perdeu a virgindade aos 22 anos. "Você acha que tendo festa toda a semana, eu não vou me acabar? Meu filho, eu só saio de lá carregado no caminhão do lixo", promete sobre as baladas do BBB 22. Vinicius diz ainda que é uma "pessoa de verdade" e ama a vida. Acrescenta que não gosta de frescura e não atura pessoas arrogantes. "Não sou fofoqueiro, sou consumidor de fofoca", complementa, bem -humorado. Na sua descrição no Instagram, ele escreve: "Não tenho vergonha de ser pobre. Eu tenho é ódio". Quando criança, Vinicius era bagunceiro na escola e estava sempre na diretoria, mas se dedicava aos estudos e tirava notas altas. Também desde a infância se virava para ajudar a família: vendia doces, atuava como professor particular, monitor de colégio público e até cantor de velório. No BBB, diz que será tão competitivo quanto é na vida fora do reality. Além disso, afirma que não tem medo de brigas. "Para discutir comigo é bom vir com água e um banquinho, porque não arrego."

