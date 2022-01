Brunna Gonçalves, mulher de Ludmilla, entra no BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dançarina Brunna Gonçalves, 30, é outra confirmada no grupo do Camarote do Big Brother Brasil 22 (Globo). Internautas já estavam desconfiando que a esposa da cantora Ludmilla, 26, estaria confinada no reality após algumas dicas do apresentador Tadeu Schmidt, 47, e de Boninho.

Segundo a web, a artista se encaixaria na dica "tem quem prefere circo" por ter trabalhado por dois anos no circo Ringling Bros, nos Estados Unidos. Ela contou sobre sua vida circense em uma entrevista feita no ano de 2020, para a revista Glamour.

Brunna é carioca e integrava a equipe de balé de Ludmilla desde 2017. Ela e a cantora começaram a namorar e assumiram o relacionamento em 2019, mesmo ano em que se casaram. Em 2021, elas renovaram os votos em uma viagem ao Caribe.

A dançarina já contou, em entrevista à revista Vogue, que seus pais não a apoiaram na carreira e que ela chegou a morar em um trem para poder dançar. "Comecei a dançar com 15 anos escondida da minha mãe", contou durante a conversa.

Atualmente, a musa da escola de samba Beija-Flor possui mais de 3 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram e cerca de 740 mil inscritos em seu canal do YouTube. Brunna começou a fazer vídeos para o canal no ano de 2015, e costuma abordar temas como beleza, moda, maquiagem e cabelo.

A dançarina diz ser viciada no BBB, onde já esteve para se apresentar ao lado de Ludmilla, e que vai ser um sonho participar do programa. "Não durmo, sou aquela que vejo as pessoas dormindo", conta.

Para o jogo, ela acredita que vai levar algumas de suas características pessoais."Ninguém tira o meu foco", afirma. "Só tenho cara de barbie, mas quando se fala em competição...odeio perder."

Além de Brunna, outros nomes como Arthur Aguiar e Pedro Scooby foram confirmados no elenco da 22ª edição do reality, que estreia na próxima segunda-feira, dia 17. A edição marca a estreia de Tadeu Schmidt na apresentação e repete a dinâmica de trazer famosos e anônimos para competir pelo prêmio.