Pedro Scooby, ex de Luana Piovani, diz que quer curtir no BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Surfista de ondas grandes, Pedro Scooby, 33, ficou conhecido ao namorar e se casar com a atriz Luana Piovani, 45. Pais de três filhos, os dois se separam em 2019 e, desde então, trocam alfinetadas pelas redes sociais. Também em 2019, Scooby teve um namoro relâmpago de três meses com a cantora Anitta, o que complicou ainda mais o relacionamento do surfista com Piovani. Em novembro daquele mesmo ano, ele se envolveu com a modelo Cíntia Dicker, 35, ex-angel da Victoria's Secret. Após uma breve separação em 2020, os dois estão juntos até hoje e até assinaram um contrato de união estável. No Big Brother Brasil, assim como na vida, ele adianta que não vai levar o espírito competitivo. "Sou um cara que gosta de viver", afirma. Ele diz que quer curtir e que o programa é uma chance de aproveitar uma experiência diferente de tudo o que já fez. E deixa claro que não pretende disputar: "Ali é uma convivência pessoal, não uma corrida que, quando acaba, cada um vai para o seu lado". A participação de Scooby no BBB deve ser acompanhada de perto e gerar ainda mais polêmicas com Piovani. Mesmo antes de ser confirmado no reality, a atriz já tinha alfinetado o ex, ao responder a pergunta de uma seguidora no Instagram se Cíntia iria tomar conta dos filhos dele enquanto o surfista estivesse no programa. "Tomara, né. Ela certamente é mais responsável que ele... mas já disse para não se preocuparem com nossos filhos", afirmou a atriz na ocasião.

