Pabllo Vittar vira 'cowgirl' sexy no clipe da música 'Bang Bang'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pabllo Vittar, 27, aparece como uma "cowgirl" sexy nas primeiras imagens divulgadas do clipe da música "Bang Bang". O figurino é composto por chapéu, botas, cinto e chaparreira, tudo em vermelho, além de um biquíni mínimo da mesma cor, com detalhes amarelos.

O vídeo está programado para estrear no canal da cantora na próxima sexta-feira (24). "Bang Bang" faz parte do álbum "Batidão Tropical", lançado no final de junho.

Trata-se da terceira música do projeto a ganhar clipe. Antes, as músicas "Ama Sofre Chora" e "Triste com T" já haviam ganhado suas versões audiovisuais.

Vale ressaltar que Pabllo Vittar passa bem nesta segunda-feira (20). Um meme da internet previa que ela passaria mal às 17h. Tudo porque um cartaz antigo anunciando um show da turnê Vai Passar Mal começou a circular na internet.

Os internautas, claro, não deixaram a piada passar, fazendo diversas montagens e até uma contagem regressiva para o momento em que a drag queen teria a síncope.

A cantora entrou na brincadeira. "Estou com medo de passar mal hoje às 17h, será que a profecia vai se cumprir?", brincou nas redes sociais. "Eu vou ficar quietinha hoje, não vou nem sair de casa."

Nesta semana, ela apresenta o prêmio MTV Miaw ao lado de Rafael Portugal. Ela também deverá se apresentar na premiação.