Alanis Guillen deixa os pelos crescerem para viver Juma em 'Pantanal'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alanis Guillen, 23, foi confirmada pela Globo como a Juma Marruá do remake de "Pantanal", programado para ir ao ar em 2022. A atriz vai reinterpretar a personagem, que foi vivida por Cristiana Oliveira, 57, na versão de 1990 da Manchete.

Para isso, ela já começou uma preparação, inclusive física. Para a caracterização da personagem, ela precisou mudar alguns de seus hábitos. "Estou tentando tomar sol sem biquíni, para não ficar marca, já que a Juma usa umas roupas em que o corpo aparece bem", contou em entrevista. "Fora isso estou deixando os pelos crescerem e estou malhando dobrado."

Já o lado psicológico da personagem vem sendo construído aos poucos. "Está sendo um processo", explicou. "Estou tendo um tempo muito gostoso para acessar e digerir cada etapa. Adentrando essa história, me deixando ser penetrada, entendendo a voz, o corpo, os impulsos..."

"Comecei por um estudo arquetípico, de mesa, e depois fiz algumas experiências para o meu corpo registrar informações que eu, Alanis, não tinha, mudei alguns hábitos, comecei a praticar Kung Fu, tive aulas de equitação, prosódia, entre outras coisas", disse. "Cada dia é precioso nesse processo todo. Principalmente, algumas dificuldades."

A atriz, que na TV só tinha vivido a mocinha Rita em "Malhação - Toda Forma de Amar" (2019), disse que ainda pretende conversar com Cristiana Oliveira sobre a nova personagem, mesmo tendo contado que não conhecia a novela original. "Quando começou esse burburinho ela me mandou uma mensagem por meio de uma rede social dizendo que estava torcendo muito por mim", revelou.

"Mas eu ainda não podia falar nada, então somente agradeci muito", lembrou. "Depois disso nós tivemos um encontro virtual numa ação interna de Pantanal e foi muito bom ouvi-la falar, sentir ela se expressando, contando sua experiência. E agora estou aqui pensando em propor a ela uma ligação para a gente trocar umas ideias."

Paulista de Santo André (Grande São Paulo), Alanis diz que não vê a hora de pisar no Pantanal para começar a se entrosar com a natureza --e a gravar. "Tem a expectativa de chegar ao Pantanal pela primeira vez; tem também esse lugar que a novela ocupa no imaginário de todo mundo", relatou.

"Eu sinto e sei que é uma missão gigantesca contar essa história, nesse momento, desse lugar, nesse Brasil de hoje, para as pessoas do Brasil de hoje", afirmou. "Em algum lugar as coisas vão se encaixando e eu sei que eu vou dar conta. Estou me preparando muito nos âmbitos pessoal e profissional. São muitas mudanças. E que bom! Fora a felicidade e gratidão imensa por trabalhar com pessoas que tanto admiro e ansiosa para tudo o que vou aprender nessa jornada."

A atriz também relatou o processo até conquistar a personagem. Ela diz que, quando surgiram as primeiras notícias sobre o remake da novela, começou a ser marcada nas redes por fãs que achavam que ela tinha o perfil para a personagem.

"Depois de entender do que se tratava, conversei com minha agência sobre tentarmos fazer um teste pra essa produção", disse. "Passou um tempo e surgiu essa oportunidade de fazer o teste, em selftape [espécie de vídeo em formato de selfie que os atores mandam interpretando algum texto]."

A pedido da Globo, ela ainda gravou mais um teste dessa forma, após receber preparação da coach de elenco Bella Secchin, com quem já havia trabalhado em "Malhação". Depois, por conta própria, gravou uma terceira versão com os estudos que fez sobre a personagem.

"Para mim, era muito além de um trabalho ou só mais uma personagem", avaliou. "Era um encontro comigo, um encontro com o divino que transcendia qualquer coisa."

Em fevereiro deste ano, ela foi chamada para um teste presencial com o diretor Rogério Gomes, o Papinha. "Enquanto esperava o retorno desse teste, algum veículo de imprensa publicou que eu estava confirmada, mas eu mesma ainda não tinha tido essa resposta", disse.

Sem poder contar nada do projeto, que era confidencial, ela passou pelo sufoco de ver "amigos e familiares me cobrando de não ter falado nada e me parabenizando". "Foi uma loucura porque não sabia o que responder a ninguém", lembrou. "Não sabia nem se eu já podia comemorar ou não. Até que veio a confirmação. Aí eu transbordei."

Papinha, que será o diretor artístico da novela, disse que que a escolha se deu por causa da adequação física da atriz para o papel. "Nossa produtora de elenco, Rosane Quintaes, trouxe o nome da Alanis, que foi a nossa primeira opção", disse.

"Pedimos a ela e a diversas outras atrizes que nos enviassem selftapes, material de vídeo que ficou comum no último ano devido à dificuldade de testes presenciais durante a pandemia", disse. "Depois de recebermos tudo, convidamos Alanis para fazer um teste presencial, seguindo todo o protocolo de segurança daquele momento. Ela fez o primeiro teste e foi brilhante."

O autor da nova versão, Bruno Luperi, disse que também ficou feliz com a escolha. "Olhei para ela e pensei: é exatamente o que precisamos", afirmou. "Bochecha, nariz, boca, olhar e talento. Ela tinha tudo."

Sobre a personagem, ele antecipa que Juma vai continuar com seu "olhar de onça", entre outras características marcantes. "A Juma está ali ao extremo, um 'eu rudimentar'. No contraste com o 'eu urbano' de Jove", explica.

"Juma vai descobrir no primeiro contato com Jove o que é o amor", disse. "E ela vai se encantar por um homem que é feminino em sua essência. E, por isso, ele é a única pessoa que ela deixa chegar perto. É um encontro que vem para trazer aprendizado e transformar, com carinho, atenção e respeito."