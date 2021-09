Youtuber Rato Borrachudo relata internação em UTI por Covid

Em julho, o youtuber havia publicado uma foto com o comprovante da primeira dose da vacina contra a Covid-19. "Chegou minha vez, sinto como se tivesse zerado um jogo até aqui, nunca peguei Covid, sempre me cuidei e tomar a vacina hoje foi uma conquista", comemorou na época.

Também pelas redes sociais, Silva relatou os efeitos da doença nos últimos dias. "Galera, já tive 5 vezes dengue, já fiquei doente de várias formas, mas nunca na minha vida passei pelo que eu estou passando", desabafou. "O vírus está sendo agressivo de todas as formas inclusive no estômago."

"Estou com parte do pulmão já prejudicado, mas sigo lutando", avisou. "Obrigado aos amigos, família e fãs, claro. E se cuidem para não passar por isso."

