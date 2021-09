Pabllo Vittar lidera em troféus do MTV Miaw 2021

As Five

As cantoras Ludmilla, Luísa Sonza e Manu Gavassi foram algumas das atrações musicais do evento. Já a apresentação ficou à cargo de Vittar e Rafael Portugal.

Emicida também foi homenageado com o Transforma Miaw - Antirracismo e deixou seu recado: "Ser reconhecido por ajudar o Brasil a se conectar com esse tema é lisonjeiro, especial e gratificante", disse.

A noite também contou com uma homenagem de Thales Bretas a Paulo Gustavo. O médico recebeu o Transforma Miaw - LGBTQIAP+ das mãos de Hugo Gloss, amigo pessoal do casal, em um dos momentos mais emocionantes da noite.

Vittar e Luísa Sonza lideravam o Miaw com nove indicações cada uma. Porém, Sonza saiu sem nenhum prêmio. Juliette venceu nas categorias Realeza do reality e Ícone Miaw. "O gatinho rosa veio. Eu estou muito feliz, muito obrigada", comemorou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Pabllo Vittar foi a grande vencedora da noite da quarta edição do MTV Miaw com quatro troféus. Ela venceu nas categorias Álbum do ano, Artista musical, Coreô envolvente e Hitmaker.

