O que é 'slut-shaming' e por que Luana Piovani virou símbolo dele após fotos nua em processo

Em um contexto com crianças envolvidas, como é o caso de Piovani, a prática também pode afetar o papel de uma mulher como mãe -e a forma como as pessoas ao redor podem enxergá-la nessa posição. Muitas vezes vista como a única gestora dos filhos, a sexualidade da pessoa afetada é exposta para difamar a vítima.

As ofensas podem abarcar desde o uso de roupas e vestimentas consideradas "vulgares" até a manifestação da sexualidade de uma maneira mais livre, que foge dos padrões impostos pela sociedade patriarcal tradicional. Segundo Janice Aguirre Linhares, psicóloga pós-graduada em neurociências e comportamento com ênfase em competência emocional, o "slut-shaming" é uma violência psicológica que tem o potencial de afetar as mulheres de diversas maneiras.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.