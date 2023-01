Roberta Miranda diz que foi roubada em R$ 60 milhões e levaram até privada

"Há cerca de um ano e meio, esta pessoa que me fez esse mau horrível, a filha [dela] liga para mim e diz: 'Roberta, minha mãe está com câncer, está com muita dor, por favor, me ajuda'", declarou.

Roberta Miranda explicou que, inicialmente, o valor do imóvel era de 300 mil dólares. Posteriormente, as duas mulheres disseram que o corretor responsável pela venda queria vender por 350 mil dólares, em uma insinuação de que ele queria pegar os 50 mil dólares adicionais para ele, mas, na realidade, o valor extra seria para elas duas.

Durante participação no podcast Inteligência Ltda, a artista não citou nomes, mas disse se tratar de sua ex-advogada e ex-empresária, e que o roubo só foi descoberto quando foi comprar um apartamento para sua mãe em Guarujá, no litoral de São Paulo.

